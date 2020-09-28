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Dünya

İspanya'da Kovid-19'da son 3 günde 30 binin üzerinde yeni vaka kaydedildi

İspanya'da Kovid-19'da son 3 günde vaka sayısı 31 bin 785 arttı.

AA28 Eylül 2020 Pazartesi 19:55 - Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 19:55
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Sağlık Bakanlığı, cuma günü 716 bin 481 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını bugün 31 bin 785 artışla 748 bin 266 olarak güncelledi.

Ülkede 18-24 Eylül tarihleri arasında 720 bin 878 kişiye Kovid-19 testi yapıldığı ve pozitif çıkanların oranının yüzde 11,5 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca cuma gününden bu yana Kovid-19 kaynaklı 179 ölüm görüldüğü, son 7 günde ise 359 kişinin hayatını kaybettiği ve toplam sayısının 31 bin 411'e çıktığı kaydedildi.

Ülkedeki yeni vakaların yaklaşık 3'te 1'i Madrid'de tespit edilirken, onu, Navarra, Rioja, Castilla La Mancha, Murcia, Castilla y Leon ve Aragon özerk bölgeleri takip ediyor.

Salgına karşı önlemlerin artırıldığı İspanya'da 91 belediyede kısmi karantina veya serbest dolaşıma kısıtlama uygulanıyor.

Kovid-19 vakalarının odak noktası olan 6,5 milyon nüfuslu Madrid özerk bölgesinde 1 milyon kişiyi etkileyecek şekilde serbest dolaşıma kısıtlama getirildi.

Sağlık Bakanı Salvador İlla, salgının kontrol altına alınması için Madrid'de genel karantina uygulanması gerektiğini savunurken, Madrid yerel yönetime ise ekonomik sebeplerden bunun imkansız olduğunu belirtiyor.

- PORTEKİZ'DEKİ DURUM

Portekiz Sağlık Bakanlığı Kovid-19'dan son 24 saatte 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve 425 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 1957 olurken, vaka sayısı 74 bin 29'a çıktı.

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