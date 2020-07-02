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Dünya

İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 368'e çıktı

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son bir haftada 24 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

AA02 Temmuz 2020 Perşembe 19:28 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 19:28
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Kovid-19'da geçmişe dönük verileri revize etmeyi sürdüren, sadece haftalık ölü ve günlük vaka rakamlarını paylaşan Bakanlık, dün 28 bin 363 olarak verdiği toplam ölü sayısını bugün 5 artırarak 28 bin 368 olarak güncelledi.

Açıklanan rakamlarda, son 7 günde 24 olan Kovid-19 kaynaklı ölümlerin çoğunluğunun Madrid (9) özerk yönetiminde olduğu görüldü.

Ayrıca PCR testlerine göre son 24 saatte 134 artan vaka sayısının, toplamda 250 bin 103'e yükseldiği bilgisi verildi.

- PORTEKİZ'DEKİ DURUM

Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin toplam sayısının 1587'ye çıktığını açıkladı.

Son 24 saatte 328 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 42 bin 782 olduğu bildirildi.

Yeni vakaların yüzde 83'ünün başkent Lizbon'da görüldüğü kaydedildi.

Kovid-19 hastalarında iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 97 olarak verildi.

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