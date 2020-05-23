İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 678'e çıktı

AA 23 Mayıs 2020 Cumartesi 21:57 - Güncelleme: 23 Mayıs 2020 Cumartesi 21:57

İspanya sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Ülkede, dün 56 olarak açıklanan Kovid-19 kaynaklı günlük ölüm sayısı bugün 48'e düştü.

Ayrıca PCR testlerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 361 artarak 235 bin 290'a çıktı.

Kovid-19'un en yoğun görüldüğü Madrid özerk yönetiminde son 24 saatte 12 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 8 bin 956'ya ulaştı.

Bu arada bakanlığın, dünkü açıklamasında Kovid-19 kaynaklı toplam ölü sayısını 27 bin 940'tan 28 bin 628'e çıkarmasıyla ilgili tartışmalar devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, aniden 600'den fazla artan ölü sayısının Katalonya odaklı olduğunu ve Kovid-19 şüphesi taşıyan ölümlerin doğrulanmasından kaynaklandığını açıklasa da detay vermekten kaçınıyor.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, düzenlediği basın toplantısında, salgın sona erdikten sonra Kovid-19'un ülkede neden en fazla bakımevlerindeki yaşlı nüfusu vurduğunun araştırılacağını söyledi.

Kovid-19'un ekonomik ve sosyal etkilerini hafifletmek için 4 Mayıs'ta kademeli normalleşme sürecini başlatan hükümet, 25 Mayıs'tan itibaren bazı kentlerde yeni seviyelere geçme kararı almıştı.

Madrid ve Barselona kentlerinin ilk aşamadan çıkacağı yeni süreçle ülke nüfusunun yüzde 53'ü ikinci, yüzde 47'si de üçüncü aşamaya geçmiş olacak.

Kamusal alanlarda maske kullanmanın zorunlu olduğu İspanya'da, 25 Mayıs Pazartesi gününden itibaren ülke genelinde en fazla 10 kişi olmak koşuluyla aile ve arkadaş toplanmalarına ve özerk yönetim sınırları içinde şehirler arası serbest dolaşıma izin verilecek.