İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 148 kişi hayatını kaybetti

AA 21 Nisan 2021 Çarşamba 21:13 - Güncelleme: 21 Nisan 2021 Çarşamba 21:13

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısı son 2 gündür olduğu gibi bugün de 230'da kaldı.

Ceuta ve Melilla kentleri dışında Bask, Navarra ve Madrid özerk yönetimleri, salgının en yoğun görüldüğü bölgeler olarak öne çıkmaya devam etti.

Ülkede son 24 saatte kaydedilen 148 artışla toplam can kaybı 77 bin 364, vaka sayısı 3 milyon 446 bin 72'ye yükseldi.

Mevcut durumda 10 bin 108 Kovid-19 hastası hastanelerde tedavi görürken, bunlardan 2 bin 288'i yoğun bakımda bulunuyor.

Yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranında yüzde 45 ile Madrid ilk sırada bulunuyor.

25 Ekim 2020'den bu yana olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da gece sokağa çıkma yasağı, salgının yoğun görüldüğü yerlerde bölgesel karantina, ev misafirliği yasağı ve özerk yönetimler arası serbest dolaşım kısıtlamaları devam ediyor.

Öte yandan, aşılama sürecinin hızlandırıldığı İspanya'da son 24 saatte 456 bin 777 doz aşı yapıldığı ve bunun şimdiye kadarki en yüksek günlük sayı olduğu açıklandı.

Ülkede mevcut durumda nüfusun yaklaşık yüzde 7,5'inde aşılama süreci tamamlanırken, hükümet ağustos sonuna kadar bu oranın yüzde 70 olmasını hedefliyor.