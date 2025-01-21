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Dünya

İspanya'da limanda patlama

İspanya'daki Barselona Limanı'nda asetat tankının patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

IHA21 Ocak 2025 Salı 15:20 - Güncelleme:
İspanya'da limanda patlama
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İspanya'nın Barselona kentindeki limanda Tipsa şirketine ait tesiste bakım çalışmaları sırasında patlama meydana geldi. Barselona Belediyesinden yapılan açıklamada, asetat taşıyan bir tankın patlaması sonucu yangın çıktığı, kimyasal riske yönelik acil durum planının devreye sokulduğu bildirildi. Liman yetkilileri, patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de yaralanarak hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, patlamanın olduğu bölgede güvenlik çemberi oluşturuldu.

  • Barselona Limanı
  • Asetat Tankı Patlaması
  • Kaza Sonucu

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