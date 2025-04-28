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Dünya

İspanya'da OHAL ilan edildi

İspanya İçişleri Bakanlığı, ülkenin büyük bir bölümünde yaşanan elektrik kesintisinin ardından OHAL ilan edildiğini duyurdu.

IHA28 Nisan 2025 Pazartesi 23:25 - Güncelleme:
İspanya'da OHAL ilan edildi
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İspanya ve Portekiz'de elektrik kesintileri devam ediyor. İspanya İçişleri Bakanlığı, ülkenin büyük bir bölümünde yaşanan elektrik kesintisinin ardından OHAL ilan edildiğini duyurdu. Bakanlık, OHAL'in statüsünün talep eden bölgelerde uygulanacağını bildirdi. Şu ana kadar Madrid, Endülüs ve Extremadura, kesintiler nedeniyle merkezi hükümetten kamu düzeni ve diğer işlevleri devralmasını istedi. İspanyol elektrik şebekesi operatörü Red Electrica, Katalonya, Aragon, Bask Bölgesi, Galiçya, Asturias, Navarre, Kastilya ve Leon, Extremadura, Andalucia ve La Rioja'nın bazı bölgelerine elektrik verilmeye başlandığını aktararak, elektriğin kademeli olarak başka bölgelerde de sağlanacağını ifade etti.

NÜKLEER REAKTÖRLER GÜVENDE

İspanya Nükleer Güvenlik Konseyi (CSN), elektrik kesintileri sonrası İspanya'daki nükleer reaktörlerinin "güvenli durumda" olduğunu belirterek, kesintinin ardından reaktörlerin otomatik olarak çalışmayı durdurduğunu ve acil durum jeneratörlerinin devreye girdiğini ifade etti.

KESİNTİNİN NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yaptığı açıklamada elektrik kesintisinin nedeninin hala bilinmediğini belirterek, halkı spekülasyonlara karşı uyardı. Sanchez, Fransa ve Fas'ın yardımları sayesinde İspanya'nın kuzeyindeki ve güneyindeki bazı bölgelere elektriğin yeniden sağlandığını ifade ederek, halka sadece resmi kanallar tarafından yapılan açıklamalara itibar etmeleri çağrısında bulundu. Halktan telefonları "sorumlu bir şekilde" kullanmalarını isteyen Sanchez, söz konusu durumun ülkedeki telekomünikasyon hizmetleri için kritik bir an olduğunu söyledi. Sanchez, sistem tamamen yeniden çalışır hale getirilirken, insanların telefonları sadece kısa aramalar ve gerekli iletişim için kullanmalarını istedi.

Sokaklarda güvenlik güçlerinin varlığının artacağını aktaran Sanchez, kesintilerin şu ana kadar ülke genelinde herhangi bir güvenlik sorununa yol açmadığını söyledi. Hastanelerin hasta kabulüne devam ettiğini aktaran Sanchez, limanlarda herhangi bir olay bildirilmediğini, hava trafiğinin azaltıldığını ve tren trafiğinin güvenlik nedeniyle durdurulduğunu açıkladı.

PORTEKİZ VE FRANSA DA KESİNTİDEN ETKİLENDİ

Portekiz'de de ülke genelinde trafik ışıkları kesintiden etkilenirken, başkent Lizbon ve Porto'da metro kapatıldı. Lizbon'da kartlı ödemeler yapılamazken, Portekizli havayolu şirketleri uçuşu olan yolculara havalimanlarına seyahat etmemesi çağrısında bulundu. Portekizli havayolu şirketi TAP Air, yolcuları bir sonraki duyuruya kadar havalimanlarına gitmemeleri konusunda uyardı.

Fransa'nın bazı bölgelerinde kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Fransa elektrik şebeke operatörü RTE, İspanya ve Portekiz'deki kesintilerin ardından Fransa'nın bazı bölgelerinde geçici olarak elektrik kesintisi yaşandığını duyurarak, kesintinin boyutu hakkında detay vermedi. RTE'nin açıklamasında, Fransa'da kısa süreli kesintinin ardından elektriğin yeniden verildiği kaydedildi.

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