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Dünya

İspanya'da raylar durdu! 320 tren seferi iptal oldu

İspanya'da demir yolu işçilerinin bağlı olduğu sendikanın çağrısıyla gerçekleştirilen grev nedeniyle İspanya genelinde 320 tren seferi iptal edildi.

AA29 Haziran 2026 Pazartesi 15:28 - Güncelleme:
İspanya'da raylar durdu! 320 tren seferi iptal oldu
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İspanya'daki demir yolu ve tren işletmecisi Renfe'nin ticari yük trenlerinde stratejik ortak arayışına karşı çıkan ve sosyo-çalışma koşullarının tehlikeye girdiğini savunan sendikaya bağlı demir yolu işçilerinin grevi, ülkede yaz aylarında oldukça sık kullanılan tren seferlerini olumsuz etkiledi.

Sendikadan yapılan açıklamada, 24 saatlik grevden dolayı bugün hızlı trenler ile diğer şehirler arası ve banliyö trenlerinde toplam 320 seferin iptal edildiği belirtildi.

Mevcut durumun Renfe'nin bakım ve yük taşımacılığı ünitelerinde çalışma koşulları üzerinde ciddi sonuçlar doğurduğu, iş hacmini artırdığı ve geçmiş anlaşmaları ihlal ettiği savunulan açıklamada, anlaşma sağlanmaması halinde 15 Temmuz'da ikinci greve gidileceği vurgulandı.

Ulaştırma Bakanlığı da greve rağmen asgari hizmetin sağlanması için programlı yüksek hızlı trenlerin yüzde 73'ünün, orta mesafeli trenlerin ise yüzde 65'inin seferlerini yapacağını duyurdu.

  • İspanya grev iptal
  • demir yolu çalışanları
  • sendika çağrısı

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