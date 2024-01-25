İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ocak 2024 Perşembe / 15 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2588
  • EURO
    32,8793
  • ALTIN
    1961.89
  • BIST100
    8169.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İspanya'da sıcaklık rekoru: Termometreler 27 dereceyi gösterdi
Dünya

İspanya'da sıcaklık rekoru: Termometreler 27 dereceyi gösterdi

İspanya'da ocak ayının ikinci yarısından itibaren yükselen hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkarak rekor kırdı. Termometreler 27 dereceyi gösterdi.

AA25 Ocak 2024 Perşembe 21:20 - Güncelleme:
İspanya'da sıcaklık rekoru: Termometreler 27 dereceyi gösterdi
ABONE OL

Ulusal Meteoroloji Enstitüsünün (AEMET) açıkladığı verilere göre ocak ayı boyunca ülke genelinde 90'dan fazla noktada sıcaklık rekoru kırıldı.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar son iki gündür neredeyse ülkenin tüm güneyinde 20 santigrat dereceyi aştı.

Albacete, Palma de Mayorka ve Badajoz kentlerinde 21, Kurtuba, Huelva ve Almeria'da 23, Valensiya'da 25 dereceye kadar çıkan sıcaklıklar Murcia'da 27 dereceyi buldu.

AEMET Sözcüsü Marcelino Nunez, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, ülke genelinde hava sıcaklıklarının normalin 6 ila 12 derece üzerinde olduğunu ancak bazı yerlerde bunun 10 ila 12 dereceye kadar çıktığını söyledi.

Nunez, hava sıcaklıklarının şubat ve mart aylarında da mevsim normallerinin üzerinde olacağını tahmin ettiklerini ifade etti.

İklim değişikliğinden en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İspanya, uzmanlara göre mevcut iklim koşullarında "daha sıcak, daha kurak ve daha savunmasız" bir ülke olacak.

Mevcut durumda kuraklık sorunu, 1 Şubat itibarıyla kırmızı alarma geçmesi öngörülen ülkenin doğusundaki Katalonya bölgesinde en fazla etkili olurken, zaman zaman su kesintilerinin olduğu güneydeki Endülüs bölgesindeki özerk yönetim de ilkbaharda beklenen yağışın olmaması halinde yazın çok ciddi sorunlar yaşanacağı uyarısında bulunuyor.

  • ispanya hava sıcaklığı
  • rekor sıcaklık
  • ocak ayı hava durumu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.