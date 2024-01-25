İspanya'da sıcaklık rekoru: Termometreler 27 dereceyi gösterdi

Ulusal Meteoroloji Enstitüsünün (AEMET) açıkladığı verilere göre ocak ayı boyunca ülke genelinde 90'dan fazla noktada sıcaklık rekoru kırıldı.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar son iki gündür neredeyse ülkenin tüm güneyinde 20 santigrat dereceyi aştı.

Albacete, Palma de Mayorka ve Badajoz kentlerinde 21, Kurtuba, Huelva ve Almeria'da 23, Valensiya'da 25 dereceye kadar çıkan sıcaklıklar Murcia'da 27 dereceyi buldu.

AEMET Sözcüsü Marcelino Nunez, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, ülke genelinde hava sıcaklıklarının normalin 6 ila 12 derece üzerinde olduğunu ancak bazı yerlerde bunun 10 ila 12 dereceye kadar çıktığını söyledi.

Nunez, hava sıcaklıklarının şubat ve mart aylarında da mevsim normallerinin üzerinde olacağını tahmin ettiklerini ifade etti.

İklim değişikliğinden en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İspanya, uzmanlara göre mevcut iklim koşullarında "daha sıcak, daha kurak ve daha savunmasız" bir ülke olacak.

Mevcut durumda kuraklık sorunu, 1 Şubat itibarıyla kırmızı alarma geçmesi öngörülen ülkenin doğusundaki Katalonya bölgesinde en fazla etkili olurken, zaman zaman su kesintilerinin olduğu güneydeki Endülüs bölgesindeki özerk yönetim de ilkbaharda beklenen yağışın olmaması halinde yazın çok ciddi sorunlar yaşanacağı uyarısında bulunuyor.

