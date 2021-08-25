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Dünya

İspanya'da son 24 saatte 163 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İspanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 163 kişi hayatını kaybetti ve 10 bin 781 yeni vaka tespit edildi.

AA25 Ağustos 2021 Çarşamba 19:28 - Güncelleme: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 19:28
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Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, toplam can kaybı, düne nazaran 163 artışla 83 bin 690'a çıktı.

Son birkaç haftadır olduğu gibi günlük yeni vaka sayılarının 10 binin üzerinde seyrettiği İspanya'da, toplam vaka 4 milyon 815 bin 205 kişiye ulaştı.

Diğer yandan son 14 gün esas alınarak açıklanan ve düşüşe geçen her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısı 291'e geriledi.

İspanya'da Kovid-19 hastalarının hastanedeki doluluk oranı ortalaması yüzde 6,53 seviyesinde bulunuyor.

Ülkede Kovid-19 vakalarının yoğun olduğu Navarra, Endülüs (sadece 7 belediye), Katalonya (sadece 19 belediye) ve Valensiya (68 mahallede) özerk yönetimlerinde gece yarısı 01.00'dan (Endülüs'te 02.00) sonra sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Nüfusun yüzde 68'ine yakınının Kovid-19 aşılama süreci tamamlanırken, 3. doz aşılara başlanıp başlanmamasıyla ilgili tartışmalar devam ediyor.

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