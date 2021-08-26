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Dünya

İspanya'da son 24 saatte 171 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İspanya'da Kovid-19 salgınından son 24 saatte 7 bin 115 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

AA26 Ağustos 2021 Perşembe 19:55 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 19:55
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Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, salgından can kaybı düne nazaran 171 artışla 83 bin 861'e çıktı.

Günlük yeni vaka sayılarının 10 binin altına indiği İspanya'da, vaka 4 milyon 822 bin 320 kişiye ulaştı.

Diğer yandan son 14 gün esas alınarak açıklanan, her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayılarındaki düşüş devam ederek 276'ya geriledi.

İspanya'da Kovid-19 hastaların hastanedeki doluluk oranı ortalaması yüzde 6,29 seviyesinde bulunuyor.

Ülkede Kovid-19 vakalarının yoğun olduğu Navarra, Endülüs (sadece 7 belediye), Katalonya (sadece 19 belediye) ve Valensiya (68 mahallede) özerk yönetimlerinde gece yarısı 01.00'den (Endülüs'te 02.00) sonra sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Ülkede nüfusun yüzde 68'ine yakını Kovid-19 aşılarını tamamladı, 3. doz aşıya başlanıp başlanmamasıyla ilgili tartışmalar devam ediyor.

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