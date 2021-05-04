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Dünya

İspanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 106 kişi hayatını kaybetti

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 24 saatte 106 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 bin 515 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

AA04 Mayıs 2021 Salı 21:18 - Güncelleme: 04 Mayıs 2021 Salı 21:18
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Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısında son 3 gündür gözlenen düşüş devam ederek, 213'e geriledi.

Ceuta ve Melilla kentleri dışında Bask, Navarra, Madrid, Katalonya, Rioja ve Aragon özerk yönetimleri salgının en yoğun görüldüğü bölgeler olarak öne çıkmaya devam etti.

Ülkede son 24 saatte kaydedilen 106 artışla can kaybı, 78 bin 399'a, vaka sayısı da 3 milyon 544 bin 945'e ulaştı.

Bakanlık, 9 bin 592 Kovid-19 hastasının hastanelerde tedavi gördüğünü ve bunlardan 2 bin 292'sinin yoğun bakımda olduğunu bildirdi.

Yoğun bakım ünitelerindeki dolulukta yüzde 44 ile Madrid ilk sırada yer aldı.

Madrid'de salgının yoğunluğuna rağmen bugün yapılan ve yaklaşık 5 milyon seçmenin kayıtlı olduğu yerel parlamento seçimine rekor katılım olması dikkati çekti.

Salgın nedeniyle 25 Ekim 2020'den bu yana olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da, ülke genelinde uygulanan gece sokağa çıkma yasağı, salgının yoğun görüldüğü yerlerde bölgesel karantina, ev misafirliği yasağı ve özerk yönetimler arası serbest dolaşım kısıtlamaları devam ediyor.

Hükümet, OHAL'i öngörüldüğü gibi 9 Mayıs'ta sonlandırmayı planlıyor.

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