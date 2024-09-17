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Dünya

İspanya'dan sosyal medyada dezenformasyonla mücadele için yasal düzenleme adımı

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, basında ve sosyal medyada dezenformasyonla mücadele için yasal düzenleme hazırladı.

AA17 Eylül 2024 Salı 20:08 - Güncelleme:
İspanya'dan sosyal medyada dezenformasyonla mücadele için yasal düzenleme adımı
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"Demokratik Eylem Planı" adı altında 31 maddeden oluşan düzenleme, Bakanlar Kurulu'nda kabul edilerek meclise gönderildi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez hakkında yaz başında basında yer alan, "iş dünyasına etki ettiği ve yolsuzluğa karıştığı" iddiası üzerine savcılığın açtığı soruşturma sonrasında harekete geçen hükümet, özellikle devlet kurumları ve ilgili kişilerin hedef alındığı yalan haberlerle mücadele etmeyi hedefliyor.

Adalet Bakanı Felix Bolanos, söz konusu düzenlemeye ilişkin basına yaptığı açıklamada, "Bu plan, medyanın şeffaflık politikasına sahip olabilmesi ve doğru bilgi edinme hakkının kolaylaştırılması için demokrasiye olan güveni tamamen yeniden tesis etmeyi ve demokrasiyi daha özgür, daha temiz hale getirmeyi amaçlıyor." dedi.

CEZA YASASI'NDA DEĞİŞİKLİK ÖNGÖRÜLÜYOR

Haberlerde kullanılan bilgilerin sağlamlığı, medyanın şeffaflığı, ifade özgürlüğü ve dini etkileyen konularla bağlantılı olarak Ceza Yasası'nda değişiklik yapılmasını öngören planda, basın organlarının gelirlerinde şeffaflığın sağlanması, medyadaki kurumsal reklamların işleyişine sınırlama getirilmesi, dezenformasyona karşı özel bir komisyon kurulması gibi maddeler yer alıyor.

Ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi, söz konusu girişimin "ifade özgürlüğüne sansür" olduğunu iddia ederek, destek vermeyeceğini açıkladı.

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