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Dünya

İspanya'da sürat teknesinden atılan düzensiz göçmenlerden 4'ü öldü

İspanya'nın güneyindeki Cadiz kıyılarına dün sürat teknesiyle getirilip denize atılan 27 düzensiz göçmenden 4'ü boğuldu, 23'ü kurtarıldı.

AA30 Kasım 2023 Perşembe 09:43 - Güncelleme:
İspanya'da sürat teknesinden atılan düzensiz göçmenlerden 4'ü öldü
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Göçmen kaçakçılığı yapan suç örgütü üyeleri tarafından dün Fas kıyılarından alınarak güçlü motorları olan zodiac tipi sürat teknesiyle Cadiz'in San Fernando koyuna getirilen 27 düzensiz göçmen, kıyıya yakın yerde denize atıldı.

Cadiz yerel yönetiminin verdiği bilgilere göre, düzensiz göçmenlerden 23'ü kıyıya yüzerken, 4'ü boğuldu. Suç örgütü üyeleri ise hızla bölgeden uzaklaştı.

Basına yansıyan görüntülerde ise tekne kıyıya yaklaştığında içindeki düzensiz göçmenlerden bazılarının gönüllü olarak denize atladığı, yüzme bilmedikleri tahmin edilen diğerlerinin ise bıçakla tehdit edildikten sonra denize atıldıkları görülüyor.

İspanyol Kızılhaçı da kıyıya ulaşan düzensiz göçmenlerden 4'ünün hipotermi belirtileriyle hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

  • Cadiz kıyıları
  • düzensiz göçmen
  • boğulma vakası

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