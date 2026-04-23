İspanya'da tatbikat kazası: 600 bin euroluk zırhlı araç yere çakıldı

İspanya Kara Kuvvetleri'nin seçkin hava indirme birliğinin tatbikatı sırasında büyük bir kaza yaşandı. Airbus A400M tipi askeri kargo uçağından bırakılan yaklaşık 600 bin euro değerindeki VAMTAC zırhlı araç, paraşütlerinin açılmaması sonucu yere çakıldı.

IHA23 Nisan 2026 Perşembe 18:59 - Güncelleme:
İspanya Kara Kuvvetleri'nin seçkin hava indirme tugayının tatbikatı sırasında asker kargo uçağından bırakılan 600 bin euroluk zırhlı araç, bağlı olduğu paraşütlerin açılmaması sonucu yere çakıldı.

İspanya'nın Guadalajara kentinde yer alan Uceda kasabası yakınlarında geçtiğimiz günlerde düzenlenen tatbikat sırasında binlerce euroluk zırhlı araç hurdaya döndü. İspanya Kara Kuvvetleri'nin seçkin hava indirme tugayının tatbikatı sırasında Airbus A400M tipi askeri kargo uçağından bırakılan 600 bin euroluk VAMTAC tipi zırhlı araç, bağlı olduğu paraşütlerin açılmaması sonucu yere çakıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kazanın ardından zırhlı araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

  • ispanya kargo uçağı
  • ispanya zırhlı araç
  • ispanya hava kuvvetleri

