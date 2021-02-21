İspanya'da tutuklu sanatçı Hasel'e destek gösterileri devam ediyor

AA 21 Şubat 2021 Pazar 00:06 - Güncelleme: 21 Şubat 2021 Pazar 00:06

İspanya'da hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle 16 Şubat'ta polis zoruyla tutuklanarak cezaevine konulan rap sanatçısı Pablo Hasel'in, serbest bırakılması talebiyle yapılan gösterilerin 5'inci gününe polisin aldığı güvenlik önlemleri damga vurdu.

Katalonya bölgesinin büyük kentlerinde odaklanan, ayrıca başkent Madrid ile Valladolid, Santander, Valensiya gibi diğer büyük şehirlerde de düzenlenen gösterilerde polis, ilk 4 günde yaşanan Vandalizm'i önlemek için geniş güvenlik önlemi aldı.

Aşırı sol görüşlü gruplara bağlı göstericiler, Barselona'da şiddet yanlısı eylemlerine devam etse de Madrid ve diğer kentlerde protestolar sakin geçti.

Madrid'de şehir merkezinde toplanan kalabalığın olduğu meydanın tüm giriş ve çıkışlarını kapatan polis, kimlik kontrolü ve üst aramasıyla girişe izin verdi.

Şiddet yanlısı grupların olası eylemlerine karşı bölgeyi güvenlik çemberine alan polis, izinsiz olmasına rağmen göstericilerin toplanmasına ve slogan atarak tutuklu Hasel'e destek vermesine müdahale etmedi.

Barselona'da ise küçük gruplar, çöp bidonlarını ateşe verip, yollara barikat kurarak ve polise taş atarak saldırdı.

Polis zaman zaman eylemcilere müdahale ederek bu kez Vandalizm'e izin vermedi.

Gösterilerin ilk 4 gününde yaklaşık 95 kişi gözaltına alınmış, 100'e yakın kişi yaralanmıştı.

Gözaltındakilerin büyük çoğunluğu çıkarıldıkları mahkemede serbest bırakıldı.

- Hasel, 16 Şubat'ta polis zoruyla tutuklanmıştı

Twitter'da ve şarkılarında kullandığı bazı ifadeler sebebiyle terörizmi yüceltmek, Kral'a ve devletin kurumlarına hakaretten 9 ay hapis cezası alan Hasel, 16 Şubat'ta polis zoruyla tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Hasel, bir davada, şahidi tehdit ettiği iddiasıyla hakkındaki başka bir suçlamadan da 2,5 yıl hapis cezası daha aldı.

İspanyol rap sanatçısının cezaevine girmesi, ülkede demokrasi ve ifade özgürlüğü tartışmalarını başlatırken, sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı Unidos Podemos başta olmak üzere ülke genelindeki sol görüşlü radikal gruplar, Hasel'in affedilerek serbest bırakılmasını istiyor.

Hükümetin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve Başbakan Pedro Sanchez ise "gösterilerde şiddet kullanımının kabul edilemez" olduğunu vurgulayarak, polisin müdahalelerine destek veriyor.