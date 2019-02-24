İspanya’da uçak düştü: 2 ölü

“Kastilya ve Leon” Bölgesi Acil Durumlar Birimi, Başkent Madrid’in 100 kilometre kuzeyinde Corral de Ayllon şehri yakınlarında küçük bir uçağın düştüğünü duyurdu. Kazanın, uçak La Nava havalimanından kalktıktan kısa süre sonra yaşandığı ve uçaktaki 2 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Kazanın hemen ardından olay yerine giden bir görgü tanığı, enkaza ulaştığında, kazazedelerin hareketsiz olduğunu söyledi. Polis kazanın sebebinin araştırıldığı açıkladı.