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Dünya

İspanya'da yaşlı bakım evinde yangın faciası: 10 ölü

İspanya'nın Zaragoza kentindeki bir yaşlı bakım evinde yangın çıktı. Yaşanan olayda 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA15 Kasım 2024 Cuma 10:21 - Güncelleme:
İspanya'da yaşlı bakım evinde yangın faciası: 10 ölü
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İspanya resmi haber ajansı EFE'nin Aragon Özerk Bölgesi Hükümeti kaynaklarına dayandırdığı haberde, Villafranca de Ebro ilçesindeki "Jardines de Villafranca" adlı yaşlı bakım evinde yerel saatle 05.00'de yangın çıktığı belirtildi.

Yangın yerine hemen ambulans, itfaiye, jandarma, Sivil Yardım ekipleri ile psikologların gönderildiği, çevredeki hastanelerin alarma geçtiği ifade edildi.

Yetkililer, yangın sırasında yaşlı bakım evinde 82 kişinin bulunduğunu aktararak, ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de ağır yaralı olduğunu kaydetti.

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