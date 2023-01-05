İspanya'daki monarşi sisteminin referanduma götürülmesi talebiyle siyasi girişim başlatıldı

Ülkenin kuzeyindeki Bask özerk parlamentosundaki aşırı sol görüşlü Elkarrekin Podemos-Birleşik Sol ittifakı, monarşi yönetim sisteminin son bulması talebiyle referanduma gidilmesinin Meclis tarafından teşvik edilmesini içeren bir teklifi, Bask parlamentosuna sundu.

Karar teklifi, hakkındaki yolsuzluk iddialarından ötürü Ağustos 2020'den bu yana ülkeyi terk ederek Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden Emerit Kral Juan Carlos'un 85. yaş gününe denk gelmesi bakımından dikkati çekti.

Elkarrekin Podemos-Birleşik Sol ittifakının Sözcüsü Miren Gorrotxategi, "Juan Carlos'un İspanya'da diktatörlük dönemi sonrasında, diktatör Franco'ya bağlılığı nedeniyle göreve getirildiğini, kanlı bir mirası devralan devlet başkanının olduğu bir ülkede tam demokrasiden söz edilemeyeceğini" savundu.

Benzer bir karar teklifi, 2020 sonbaharında Bask özerk parlamentosunda sunulmuş ancak o dönem yapılan oylamada reddedilmişti.

Bask bölgesinde iktidarda olan Bask Milliyetçi Partisi (PNV), "Baskıların kralı yoktur. İspanya Kralı, Kraliçesi veya diğer kraliyet üyeleri bizim değildir." açıklamasında bulunsa da monarşiyle ilgili tartışmaların Bask özerk parlamentosunda yapılmasının uygun olmadığı gerekçesiyle teklife destek vermemişti.

Yeni teklifin şubat ayında Bask parlamentosunda oylanması öngörülüyor.

İspanya'da ayrılıkçı Bask ve Katalonya bölgelerinde siyasi çoğunluğun monarşi karşıtı olduğu bilinse de ülkenin iki büyük siyasi partisi olan, iktidardaki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) parlamenter monarşi sistemiyle ilgili herhangi bir tartışmaya karşı çıkıyor.