İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ağustos 2023 Pazartesi / 12 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,5768
  • EURO
    28,7237
  • ALTIN
    1642.01
  • BIST100
    7941.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İspanya'daki şiddetli fırtına sebebiyle yolcu gemisi yük gemisine çarptı
Dünya

İspanya'daki şiddetli fırtına sebebiyle yolcu gemisi yük gemisine çarptı

İspanya'nın Mallorca Adası'nda etkili olan fırtına nedeniyle halatları kopan yolcu gemisi, yük gemisine çarptı.

IHA28 Ağustos 2023 Pazartesi 17:21 - Güncelleme:
İspanya'daki şiddetli fırtına sebebiyle yolcu gemisi yük gemisine çarptı
ABONE OL

İspanya'nın Balear Adaları'na bağlı Mallorca'da dün etkili olan ve hızı saatte 120 kilometreye ulaşan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınanın etkisiyle Palma Limanı'nda demirli binlerce yolcunun bulunduğu Britannia turist gemisinin halatları koptu. İskeleden ayrılıp sürüklenmeye başlayan gemi, limandaki yük gemisine çarptı. Çarpışma sırasında büyük panik yaşanırken, bazı yolcular hafif yaralandı. Gemi kaptanı yaptığı açıklamada, geminin beşinci güvertesinde küçük bir hasar meydana geldiğini ifade etti.

Mallorca genelinde etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle otellerdeki sandalye ve şemsiyeler havaya uçtu. Ağaçların devrilmesi sonucu ise bazı araçlarda maddi hasar meydana gelirken, en az 20 uçuş da iptal edildi.

İki haftalık Akdeniz turu için 18 Ağustos'ta Southampton Limanı'ndan ayrılan İngiliz Britannia turist gemisinin 13 güvertesi, 3 bin 647 misafir ve bin 350 mürettebat kapasitesi bulunuyor.

  • Mallorca fırtınası
  • gemi çarpışma
  • yük gemisi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.