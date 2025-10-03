Diaz, Valensiya kentinde gazetecilere yaptığı konuşmada, "Avrupa toplumuna bir mesaj göndermek istiyorum. Daha fazlasını istiyoruz. İsrail ile tüm ortaklık anlaşmalarını feshetmeliyiz. Filistinli çocukları öldürüyor, İspanyol ve dünyanın dört bir yanındaki aktivistlerin uluslararası hukukunu ihlal ediyor." dedi.

"AB, Rusya'ya yaptırım uyguluyor da neden İsrail'e uygulayamıyor?" diye soran Diaz, "Netanyahu rejiminin yasa dışı olduğu, insani hukuku ihlal ettiği, soykırımın canlı yayınlandığı ancak AB'nin hiçbir şey yapmadığı" eleştirilerinde bulundu.

Gözaltına alınan İspanyol vatandaşlarının derhal serbest bırakılması çağrısında bulunan Diaz, ayrıca İspanya'nın İsrail karşıtı protestolarla örnek teşkil ettiğini savundu.

İSPANYA, İSRAİL'DEN FİLODAKİ TÜM ÜYELERİN HAKLARININ KORUNMASINI İSTEDİ

Diğer yandan Adalet Bakanı Felix Bolanos, Leon kentinde basına yaptığı açıklamada, "İspanya hükümeti, İsrail hükümetine filodaki tüm üyelerin haklarının korunması gerektiğini, çünkü onların haklı bir davayı savunduklarını ve bu nedenle İspanya hükümetinin desteğine sahip olduklarını bildirmiştir." dedi.

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles de İsrail'in gözaltına aldığı filo üyelerini derhal serbest bırakmasını istedi.

Küresel Sumud Filosu'na düzenlenen saldırı ile birlikte artan İspanya'daki İsrail karşıtı gösterilerin, hafta sonu da büyük katılımlarla devam etmesi öngörülüyor.

Barselona'da filonun 30 Ağustos'ta hareket ettiği limanın önünde süresiz kamp kurma eylemi başlatılırken, başkent Madrid'de de benzer eylemlerin olacağı açıklandı.

