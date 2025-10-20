İSTANBUL 20°C / 10°C
  • Dünya
Dünya

İspanya'dan AB'ye çağrı! Türkiye'nin tercihi Avrupa'nın gündeminde

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği'nin 2026'dan itibaren kalıcı yaz saati uygulamasına geçmesini teklif etti. Türkiye, bu uygulamayı 2016'dan bu yana sürdürüyor.

AA20 Ekim 2025 Pazartesi 13:12
İspanya'dan AB'ye çağrı! Türkiye'nin tercihi Avrupa'nın gündeminde
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği'nin 2026'dan itibaren sürekli yaz saati uygulamasına geçmesini talep ettiklerini belirtti. Tartışma, enerji tasarrufu ve yaşam kalitesi gerekçeleriyle yeniden gündemde.

Sanchez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı görüntülü açıklamada, saat değişikliği uygulamasının "artık mantıklı olmadığını" savundu.

Sanchez, "Bildiğiniz gibi, bu hafta saat yine değişecek. Saatlerin yılda iki kez değiştirilmesi artık mantıklı değil. Bu, enerji tasarrufuna neredeyse hiç yardımcı olmuyor. İnsanların sağlığı ve yaşamları üzerinde olumsuz bir etkiye sahip. Bundan dolayı, İspanya hükümeti olarak bugün AB'ye, Enerji Konseyi'ndeki mevsimsel saat değişikliğinin sona erdirilmesini ve ilgili inceleme mekanizmasının kurulmasını önereceğiz." dedi.

İspanya hükümet yetkilileri de saat değişikliğinin sona erdirilmesine ilişkin talebin, AB üyesi 27 ülkenin bakanlarının katılımıyla bugün yapılacak Ulaştırma, Telekomünikasyon ve Enerji Konseyi toplantısında resmen gündeme getirileceğini duyurdu.

İspanyol basınında çıkan son anketlere göre İspanyol halkının yüzde 66'sı kalıcı yaz saati uygulamasına geçilmesini destekliyor.

Türkiye, 2016'da kalıcı yaz saati uygulamasına geçmişti.

