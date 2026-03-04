İSTANBUL 13°C / 3°C
4 Mart 2026 Çarşamba
Dünya

İspanya'dan Beyaz Saray'a yalanlama: Görüşümüzde hiçbir değişiklik olmadı

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Beyaz Saray'ın İspanya'nın ABD ile askeri iş birliği konusunda anlaştığına ilişkin iddialarını yalanlayarak, 'Üslerin kullanımı konusundaki görüşümüzde hiçbir değişiklik olmadı' dedi.

IHA4 Mart 2026 Çarşamba 22:40 - Güncelleme:
İspanya'dan Beyaz Saray'a yalanlama: Görüşümüzde hiçbir değişiklik olmadı
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İspanya'nın ABD ile askeri iş birliği konusunda anlaşmaya vardığına yönelik iddiaları hakkında açıklamada bulundu.

BEYAZ SARAYI YALANLADI

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından İspanya hükümeti ile Washington yönetimi arasında yaşanan diplomatik gerginlik sürüyor. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in düzenlediği basın toplantısında, İspanya'nın ABD ile askeri iş birliğine ilişkin anlaşma sağladığı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Albares, Beyaz Saray'dan öne sürülen iddialara ilişkin açıklamasında, "Bunu kesinlikle reddediyorum. İspanyol hükümetinin Orta Doğu'daki çatışmalar ve İran'daki saldırılarda üslerimizin kullanımı konusundaki tutumunda herhangi bir değişiklik olmadı" dedi.

