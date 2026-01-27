İSTANBUL 16°C / 8°C
Dünya

İspanya'dan düzensiz göçmen kararı! Geçici yasal statü verecek

İspanya hükümeti, ülkede izinsiz yaşayan ve çalışan yüz binlerce düzensiz göçmene bazı şartları sağlamaları halinde bir yıla kadar yasal statü vereceğini bildirdi.

AA27 Ocak 2026 Salı 16:37
İspanya'dan düzensiz göçmen kararı! Geçici yasal statü verecek
ABONE OL

İspanya Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanı Elma Saiz, basına yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulunun haftalık toplantısında ülkenin göç politikalarına ilişkin yeni karar alındığını duyurdu.

Saiz, mevcut göç yasalarının İspanya'da izinsiz yaşayan göçmenlere bir yıla kadar yasal oturma izni ve çalışma izni vermek üzere değiştirileceğini belirtti.

Düzenlemeye ilişkin kararnamenin yürürlüğe girmesinin ardından göçmenlerin nisandan itibaren başvuru yapmaya başlayabileceğine işaret eden Saiz, "Bugün tarihi bir gün." dedi.

Öte yandan, düzenleme, 31 Aralık 2025'ten önce İspanya'ya gelen ve en az beş ay ülkede ikamet ettiklerini kanıtlayabilen kişiler için geçerli olacak. Başvuranlardan sabıka kayıtlarının olmadığını da ispatlamaları istenecek.

Düzenlemenin, ülkede yaşadığı düşünülen 500 bin ila 800 bin düzensiz göçmene fayda sağlaması bekleniyor.

