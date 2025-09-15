İSTANBUL 26°C / 18°C
  • İspanya'dan Eurovision resti: İsrail'i yarışmadan atılmalı
Dünya

İspanya'dan Eurovision resti: İsrail'i yarışmadan atılmalı

İspanya Kültür Bakanı Ernest Urtasun, Gazze'de soykırım uygulayan İsrail'in Eurovision'dan çıkarılmaması halinde İspanya'nın yarışmaya katılmaması gerektiğini belirtti.

15 Eylül 2025 Pazartesi 14:13
İspanya'dan Eurovision resti: İsrail'i yarışmadan atılmalı
İspanya Kültür Bakanı Ernest Urtasun, İspanya devlet radyosu RNE'ye yaptığı açıklamada, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımından duyduğu endişeyi dile getirerek, "İrlanda, Slovenya, İzlanda ve Hollanda'nın yaptığı gibi, İsrail'i yarışmadan atamazsak İspanya da katılmamalı." dedi.

La Vuelta bisiklet yarışının Madrid'deki final etabının İsrail karşıtı gösterilerden dolayı yarıda kesilmesini hatırlatan Urtasun, "Kültürel ve sportif aktiviteler soykırımı aklamamalı. Kültürel ve sportif organizasyonlar bir soykırımı normalleştirmemeli." ifadesini kullandı.

İspanya'da koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakının Sözcüsü de olan Kültür Bakanı Urtasun, partisinin girişimiyle İspanya'nın son aylarda İsrail'e karşı daha kararlı tutum aldığını öne sürdü.

Urtasun, ayrıca İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını reddeden ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisini (PP) eleştirerek, "PP, dış politika konularında tam bir güvenilirlik eksikliği gösteriyor. Rusya'nın dışlanmasına karar verildiğinde hiçbir zaman şikayet ettiklerini duymadım ama İsrail için aynı tavırları yok." şeklinde konuştu.

İsrail'in iştirakine izin verilmesi durumunda 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacağını veya katılım durumunu değerlendireceğini açıklayan ülkelerin sayısı her geçen gün artıyor.

Birçok ülkenin kamu yayıncısı kuruluşu, Gazze'de soykırıma devam eden İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına izin verilmesi halinde kendi ülkelerinin yarışmaya katılmayacağını açıkladı.

İrlanda, Slovenya, Hollanda net şekilde İsrail'in kabul edilmesi halinde gelecek yıl Eurovision'a katılmayacaklarını duyururken, İzlanda, Belçika ve İspanya da benzer şekilde hareket edeceklerinin işaretlerini verdi.

  • İspanya Kültür Bakanı
  • Ernest Urtasun
  • İsrail Eurovision

