Dünya

İspanya'dan Filistin açıklaması: Zaman bizi haklı çıkardı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin'i tanıma kararlarının arkasında durdu. Sanche, 'Zaman bizim haklı olduğumuzu gösterdi' dedi.

AA15 Aralık 2025 Pazartesi 15:37 - Güncelleme:
İspanya'dan Filistin açıklaması: Zaman bizi haklı çıkardı
ABONE OL

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Mayıs 2024'te Filistin Devleti'ni tanımalarının ardından "zamanın İspanya'yı haklı çıkardığını" söyledi.

Sanchez, 2025 yılı değerlendirmesi için Madrid'de Başbakanlık konutu Moncloa'da basın toplantısı düzenledi.

Dış politikada Ukrayna ve Gazze'yi öne çıkaran Sanchez, "defansta ve çok taraflılıkta tutarlılık, barış ve dayanışmada kesin bir taahhüdün İspanya'nın pozisyonunu belirlediğini" kaydetti.

Sanchez, "Filistin'i tanıyan ilk ülkelerden biri olduk ve zaman haklı olduğumuzu ortaya çıkardı." diyerek, Fransa, İngiltere, Kanada ve Avustralya gibi çok sayıda ülkenin son dönemlerde Filistin Devleti'ni tanıdığını hatırlattı.

Sağcı partilerin olduğu muhalefetin, Mayıs 2024'te İspanya hükümetinin Filistin Devleti'ni tanıma kararı sonrasında, kendilerini, "Teröristler Sanchez'i kutladı" diye suçladığını söyleyen Sanchez, ancak "dünyanın büyük bir kısmının İspanya'nın yanında olduğunu" savundu.

Sanchez, "Filistin halkı gibi acı çeken bir halkın her zaman yanında olacağız, onlara dayanışma ve empati ile yaklaşacağız. Aynı zamanda Sydney'de olduğu gibi Yahudi halkına yönelik yapılan saldırıları da her zaman kınayacağız." diye konuştu.

Gazze Şeridi'ne destek için eylül ayında 9 maddelik önlem paketi aldıklarını dile getiren Sanchez, İsrail'e silah ambargosu uyguladıklarını da vurguladı.

