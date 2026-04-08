İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Nisan 2026 Çarşamba / 21 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,5167
  • EURO
    52,0976
  • ALTIN
    6851.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İspanya'dan İsrail'e alev topu : Netanyahu kuklası yakıldı
İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Malaga kentine bağlı El Burgo kasabasındaki festivalde 'kötülüklerin yakılması' geleneği kapsamında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kuklası yakıldı.

AA8 Nisan 2026 Çarşamba 13:07
ABONE OL

Katolik dünyasının en önemli dini bayramlarından biri olan ve geçen hafta kutlanan Paskalya Bayramı kapsamında İspanya genelinde düzenlenen etkinliklerde bu kez El Burgo kasabasındaki "Yahuda'nın yakılması" festivali öne çıktı.

Her yıl "kötülüklerin yakılması" geleneği kapsamında bir figür belirleyen El Burgo halkı, bu yıl Filistin'deki soykırım ve İran'a yönelik saldırıdan sorumlu tuttuğu İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kuklasını yaktı.

Kasaba merkezinde düzenlenen festival, İsrail'i protesto eylemine dönüştü.

NETANYAHU'NUN KUKLASI YAKILDI

Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde halk, Netanyahu'ya benzeyen yedi metre yüksekliğindeki devasa bir kuklanın alevler içinde yanmasını alkışlayarak izledi.

İspanyol basınına açıklama yapan, Başbakan Pedro Sanchez'in liderliğini yaptığı Sosyalist İşçi Partisine mensup Belediye Başkanı Maria Dolores Narvaez, "Bu, 1940'lardan beri süregelen bir gelenek ve Kutsal Hafta'dan sonra tüm kötülüklerin yakılmasını ve Paskalya pazarında iyi insanın dirilmesini içeriyor. Bu kuklanın seçilmesinin amacı (Savaşa, soykırıma hayır) mesajını sembolize etmektir." dedi.

Sadece 1800 nüfuslu olan ancak festivalden dolayı çok sayıda ziyaretçinin geldiği El Burgo kasabasının Belediye Başkanı Narvaez, "Yahuda'nın yakılması" festivalinde Yahuda'yı temsil edecek figürün Belediye Meclisince seçildiğini söyledi.

ÖNERİLEN VİDEO

İspanya'dan İsrail'e alev topu : Netanyahu kuklası yakıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.