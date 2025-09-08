İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Eylül 2025 Pazartesi / 16 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2666
  • EURO
    48,4244
  • ALTIN
    4796.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İspanya'dan İsrail'e ''Tel Aviv'den çıkacağız'' mesajı: Filistin, bizi bekliyor
Dünya

İspanya'dan İsrail'e ''Tel Aviv'den çıkacağız'' mesajı: Filistin, bizi bekliyor

İspanya Başbakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz, 'İspanya Büyükelçiliği, Tel Aviv'den çıkarılmalı. Filistin, bizi bekliyor.' değerlendirmesinde bulundu.

AA8 Eylül 2025 Pazartesi 12:46 - Güncelleme:
İspanya'dan İsrail'e ''Tel Aviv'den çıkacağız'' mesajı: Filistin, bizi bekliyor
ABONE OL

Koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakından Diaz, ülkesinin İsrail'e yönelik yaptırımlarını duyurmasının ardından Bluesky sosyal paylaşım platformundan mesaj yayımladı.

Diaz, mesajında "İspanya Büyükelçiliği, Tel Aviv'den çıkarılmalı. Filistin, bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Başbakan Pedro Sanchez'in, Gazze'deki soykırımından dolayı İsrail'e 9 maddelik yaptırım kararını açıklamasına ilişkin Diaz, "Bunun için hükümetteyiz. Geçen hafta bunu ortağımıza (koalisyonun büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi) ilettik. Ülkemiz, soykırımı durdurmak için daha fazlasını yapmalıydı." görüşünü paylaştı.

Diaz, Filistin'e verdikleri destek ve İsrail'e yaptırım uygulamaları için hükümetlere baskı kuran sivil toplum kuruluşlarına da teşekkür etti.

- İSPANYA KÜLTÜR BAKANI, İSRAİL'İN ULUSLARARASI ETKİNLİKLERİN DIŞINDA BIRAKILMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ

Sumar ittifakından Kültür Bakanı Ernest Urtasun da İspanya devlet televizyonu RTVE'ye verdiği demeçte, hükümetin İsrail'e yaptırım kararlarını çok olumlu ve güçlü bulduğunu vurguladı.

Urtasun, İsrail ile tüm ilişkilerin kesilmesi ve İspanya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Ana Salomon Perez'in geri çekilmesini de yaptırım paketine dahil etmek istediklerini ancak hükümetin büyük ortağının bunu kabul etmediğini dile getirdi.

İspanya Kültür Bakanı, İsrail'in Eurovision şarkı yarışması gibi uluslararası tüm etkinliklerin dışında bırakılması gerektiğini söyledi.

İspanya Başbakanı Sanchez, sabah yaptığı açıklamada, İsrail'e silah ambargosunu yasal olarak pekiştiren Kraliyet kararnamesinin onaylanması ve Gazze Şeridi'nde soykırım, insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarına doğrudan katılan tüm kişilerin İspanya'ya girişlerinin yasaklanması başta olmak üzere İsrail'e karşı 9 maddelik yaptırım kararını duyurmuştu.

Sanchez'in açıklamalarının ardından İsrail hükümeti de İspanya hükümetinden Başbakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz ile Gençlik ve Çocukluk Bakanı Sira Rego'nun (Filistin kökenli) ülkeye girişinin yasaklandığını açıkladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Balyozlu hırsızlar kuyumcu soymaya kalktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.