  • İspanya'dan net tutum! ''Tek yolu bu'' diyerek İsrail'e ayar verdi
Dünya

İspanya'dan net tutum! ''Tek yolu bu'' diyerek İsrail'e ayar verdi

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümün korunabilmesi için Filistin Devleti'nin tanınmasının artık zorunlu hale geldiğini söyledi. İspanyol Bakan, Orta Doğu'da kalıcı barış ve güvenliğin başka türlü sağlanamayacağını vurguladı.

AA21 Mayıs 2026 Perşembe 00:52
Albares, Berlin'deki Hertie okulunda düzenlenen bir panelde, "İki devletli çözümü uygulamazsak Orta Doğu'da güvenlik, barış ve istikrarın sağlanacağını sanmıyorum." dedi.

Albares, İspanya'nın Filistin'i tanıma kararının gerekli bir karar olduğunu belirterek, "Gazze'deki duruma baktığınızda, barış planının ikinci aşaması nedir? Kimse bilmiyor. Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim yerleri giderek yayılıyor. Yerleşimcilerin şiddeti kontrolden çıkmış durumda." diye konuştu.

Filistin Devleti'ni tanımanın İsrail ile Filistin arasındaki iki devletli çözümü korumak için ellerindeki tek araç olduğunu vurgulayan Albares, ancak bu durumun imkansız bir hal almasının çok yakın olduğunu söyledi.

Albares diplomatik çabaları canlandırma ve iki devletli çözüm üzerine müzakereleri yeniden başlatmanın, hem Filistinliler hem de İsrailliler için güvenlik ve barışçıl bir gelecek sağlamanın tek yolu olduğunu kaydetti.

İspanya, 2024 yılında Filistin Devleti'ni tanımıştı.

