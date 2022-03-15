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Dünya

İspanya'dan Putin hamlesi! Uluslararası Ceza Mahkemesine başvurma kararı aldılar

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da savaş suçu işleyip işlemediğinin soruşturulması için Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) başvurma kararı aldı.

AA15 Mart 2022 Salı 16:53 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 16:53
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Haftalık olağan toplantısını yapan Bakanlar Kurulu, Putin'in, Ukrayna'daki savaş talimatlarıyla suç işleyip işlemediğinin araştırılması için İspanya devleti adına UCM Savcılığına dilekçe gönderilmesine karar verdi.

Hükümet Sözcüsü İsabel Rodriguez, basına verdiği bilgide, UCM'ye yapılacak söz konusu girişimin, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığının bir sonucu olarak 38 taraf devletin ortak önerisi olduğunu açıkladı.

Rodriguez, "Putin, Ukrayna'daki olası savaş suçları veya insanlığa karşı işlenen suçlardan Uluslararası Ceza Mahkemesinde hesap vermek zorunda kalacak." dedi.

Rusya-Ukrayna savaşını durdurmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını kaydeden Rodriguez, "Putin'in bu savaşı Avrupa sınırlarında yürütülüyor. Bu aynı zamanda Avrupa vatandaşlarının yaşam biçimine yönelik bir savaştır ve AB'ye bir saldırıdır. Bu nedenle yanıt Avrupalı bir yanıt olmalıdır." şeklinde konuştu.

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