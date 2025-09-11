İSTANBUL 29°C / 20°C
Dünya

İspanya'dan sonra İrlanda da Eurovision'a resti çekti: İsrail varsa biz yokuz

İrlanda kamu yayıncısı RTE, İsrail'in katılımına izin verildiği takdirde 2026 yılı Eurovision Şarkı Yarışması'na İrlanda'nın katılmayacağını bildirdi.

AA11 Eylül 2025 Perşembe 16:34 - Güncelleme:
İspanya'dan sonra İrlanda da Eurovision'a resti çekti: İsrail varsa biz yokuz
İrlanda kamu yayıncısı RTE'den yapılan açıklamada, temmuzdaki Avrupa Yayın Birliği (EBU) genel kurulunda birçok üyenin İsrail'in Eurovision'a katılımıyla ilgili endişelerini dile getirdiği belirtildi.

EBU'nun başlattığı istişare ve ceza almadan yarışmadan çekilme süresini uzatmasından duyulan memnuniyetin ifade edildiği açıklamada, "İsrail'in katılmaya devam etmesi halinde İrlanda'nın 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacağını, nihai kararı EBU'nun kararının ardından vereceğimizi açıklıyoruz." denildi.

Gazze'deki can kayıpları karşısında İrlanda'nın yarışmaya katılmasının "vicdansızca" olacağı vurgulanan açıklamada, "RTE, Gazze'de gazetecilerin hedef alınıp öldürülmesinden, yabancı gazetecilerin bölgeye girişine izin verilmemesinden ve kalan esirlerin yaşadığı durumdan endişe duymaktadır." ifadesi kullanıldı.

  • Eurovision Şarkı Yarışması
  • İsrail katılımı
  • irlanda
  • soykırım
  • gazze
  • filistin destek

