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Dünya

İspanya'dan Ukrayna'ya destek açıklaması

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüşerek, 'gerektiği sürece Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceklerini' söyledi.

AA7 Mayıs 2024 Salı 19:43 - Güncelleme:
İspanya'dan Ukrayna'ya destek açıklaması
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Sanchez, X hesabından yaptığı paylaşımda, Zelenski ile telefon görüşmesinde "gerektiği sürece Ukrayna'ya destek vereceklerini" belirtip, şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna'nın içinde bulunduğu kritik durumu ve ülkelerimiz arasındaki güvenlik anlaşmasının ilerlemesini ele aldık. Önümüzdeki ay İsviçre'de düzenlenecek ve benim de katılacağım Barış Konferansı'nın Ukrayna açısından önemi konusunda hemfikiriz. Uluslararası hukuka saygıya dayalı, adil ve kalıcı bir barış için çalışmaya devam ediyoruz."

İspanya Başbakanlık kaynakları da, Sanchez'in Zelenski ile görüşmesinde ayrıca "Rusya'nın son zamanlarda Ukrayna'da sivillere ve altyapıya yönelik saldırılarını sert bir şekilde kınadığını" aktardı.

Aynı kaynaklar, Ukrayna'ya destek için 15-16 Haziran'da İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında Barış Konferansı düzenleneceğini ve 120 ülkenin devlet veya hükümet başkanının davetli olduğu bilgisini verdi.

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