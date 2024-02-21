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Dünya

İspanyol çiftçiler yine yolları kapattı

İspanya'da 6 Şubat'ta başlattıkları eylemler kapsamında başkent Madrid'de toplanan binlerce çiftçi, traktörleriyle yolları kapattı.

AA21 Şubat 2024 Çarşamba 16:23 - Güncelleme:
İspanyol çiftçiler yine yolları kapattı
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Madrid kent merkezine 5 ana yoldan girmek isteyen çiftçilere, Valiliğin kararıyla birçok noktada jandarma ve polis tarafından müdahale edildi.

Yaklaşık 600 traktörün sadece 50'sinin kent merkezine girişine izin verilirken, traktörleriyle kent dışarıda kalan çiftçiler, Madrid'in çevre yollarını trafiğe kapattı.

Çiftçiler ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı.

Diğer yandan çiftçilerin kent merkezindeki toplanma yeri olan Bağımsızlık Meydanı (Plaza de la Independencia) ve çevresi sabah saatlerinden itibaren tamamen trafiğe kapatıldı.

Gösteri için Madrid'e gelen çiftçiler ile traktörleriyle meydana ulaşan çiftçiler, Tarım, Gıda ve Balıkçılık Bakanlığı binasına doğru yürümek istedi.

Ancak izin verilen yürüyüş güzergahı dışına çıkmak isteyen çiftçilere polis müdahale etti.

Gerek kent merkezinde gerekse çevre yollarda çıkan olaylarda gözaltına alınanlar oldu.

Madrid'de merkezde ve çevre yollarında bekleyen çiftçilerin eylemleri devam ediyor.

- İspanyol çiftçiler: "Sorunlarımız yeni değil, 45 yıldır devam ediyor"

Gösteriye katılan çiftçilerden Amada Almeda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İstediğimiz tek şey var o da adil ücretlendirme. Tarladan çıkan ürünümüze adil ücret ödenmesini istiyoruz. Cuenca'daki bir köyden geliyoruz. Bizim sorunlarımız yeni değil, 45 yıldır devam ediyor. Dedem zamanında da aynı problemler vardı ama artık yeter. Daha az vaat, daha çok eylem istiyoruz." ifadesini kullandı.

Çiftçi Julia Lopez ise tarladan çıkan ürünlerin fiyatlarının yükselmek zorunda olduğunu belirterek, "Bu şekilde devam edemeyiz. Hükümetin atacağı adımlar eylemlerimizin gidişatını belirleyecek." diye konuştu.

- Çiftçiler, hükümetten vaat değil somut adım istiyor

Hükümetin sunduğu 18 maddelik önlem paketiyle ilgili vaatleri yeterli bulmayan çiftçiler, somut adım atılmasını istiyor.

Çiftçiler, "AB tarım politikalarında esneklik yapılmasını, AB dışı ülkelerden gelen ürünlere kısıtlama ve daha sıkı denetim getirilmesini, kuraklık sorununa karşı yardımların artırılmasını, tarladan marketlere kadar gıda zincirinin kontrolünün ve yasaların güçlendirilmesini, çiftçilere yönelik sigorta haklarının genişletilmesini" talep ediyor.

Tarım, Gıda ve Balıkçılık Bakanı Luis Planas, Avrupa'daki çiftçilere yardım edilmesi, ortak tarım politikalarında bazı esnekliklerin getirilmesi veya bazı maddelerin geçici olarak askıya alınması konusunda Avrupa Birliği'nde girişimde bulunacaklarını açıklamıştı.

Hükümet, gıda zincirindeki ihlallerin denetimini güçlendirmek için devlete ait bir "Gıda Bilgi ve Kontrol Ajansı" kurulmasının da sözünü vermişti.

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