  • İspanyol usulü aşağılama! Ne telefonlarına çıkıyor, ne mesajlarına dönüyor
Dünya

İspanyol usulü aşağılama! Ne telefonlarına çıkıyor, ne mesajlarına dönüyor

İspanya Başbakanı, Almanya Başbakanı ile iletişimi kesti. Politico'nun haberine göre, Sanchez, Trump'ın eleştirilerine sessiz kalan Merz'in telefonlarına da, gönderdiği sesli mesajlara da cevap vermedi.

CANSU YÜCEL15 Mart 2026 Pazar 08:41
İspanya hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'in yanında İspanya'yı tehditlerine sessiz kalmasına tepkili.

Politico'nun haberine göre, Merz, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i iki kez aradı ancak ulaşamadı; ayrıca başbakana bir sesli mesaj bıraktı ve geri dönüş bekliyor.

Politico'nun ulaştığı Sanchez'in Sözcüsü ise Merz'in aramalarının cevapsız kalmasının nedeninin Alman başbakanın artık kullanılmayan bir numarayı araması olduğunu söyledi.

Sözcü, güvenlik gerekçeleriyle başbakanın telefon numarasını zaman zaman değiştirdiğini ve Merz'in bundan haberdar olmadığını belirtti.

Yanlış anlaşılma daha sonra giderildi ve Merz'e güncel iletişim bilgileri verildi, ancak iki lider hâlâ görüşmedi.

