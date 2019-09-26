İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, New York'ta Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'ndaki konuşmasında İsrail'i hedef aldı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ABD ziyareti sırasında, Amerika'nın Fox News kanalına verdiği röportajda, İsrail'in terör örgütü DEAŞ'ın yaralılarını hastanelerinde tedavi etmek ve örgüte silah vermekle suçlamıştı.

Çarşamba günü Genel Kurula hitap eden Ruhani, BM'yi İsrail'in Filistin, Suriye, Lübnan ve Irak'taki saldırılarına karşı da "sessiz kalkmakla" suçladı ve BM'nin sorumluluğunu yerine getirmediğini söyledi.

Ruhani'nin kürsüye çıkmasıyla BM Genel Kurulu'nda bir hareketlilik yaşandı. İsrail'in BM Büyükelçisi Danny Danon, Ruhani'yi protesto etmek için salondan ayrıldı.

Danon Genel Kurul'dan ayrılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, ''İsrail dünyanın 1 numaralı terör ihracatçısına saygı göstermeyecek.'' dedi.