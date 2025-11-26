İsrail, 15 Filistinli esirin daha naaşını teslim etti

Bakanlığın Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail'den Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) ekipleri aracılığıyla 15 Filistinli esirin cenazesinin teslim alındığı belirtildi.
İsrail'in bugüne kadar 345 Filistinli esirin naaşını teslim ettiği, bunlardan 99'unun kimlikleri tespit edilerek yakınlarına teslim edildiği aktarıldı.
Gazze'deki yetkililer, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında teslim alınan cenazelerde işkence izlerinin tespit edildiğini açıklamıştı.