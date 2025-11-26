İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Kasım 2025 Çarşamba / 6 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4531
  • EURO
    49,1413
  • ALTIN
    5677.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail, 15 Filistinli esirin daha naaşını teslim etti
Dünya

İsrail, 15 Filistinli esirin daha naaşını teslim etti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrail'den 15 Filistinli esirin daha naaşının teslim alındığını bildirdi.

AA26 Kasım 2025 Çarşamba 13:45 - Güncelleme:
İsrail, 15 Filistinli esirin daha naaşını teslim etti
ABONE OL

Bakanlığın Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail'den Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) ekipleri aracılığıyla 15 Filistinli esirin cenazesinin teslim alındığı belirtildi.

İsrail'in bugüne kadar 345 Filistinli esirin naaşını teslim ettiği, bunlardan 99'unun kimlikleri tespit edilerek yakınlarına teslim edildiği aktarıldı.

Gazze'deki yetkililer, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında teslim alınan cenazelerde işkence izlerinin tespit edildiğini açıklamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya kıl payı: Heyelan anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.