14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7765
  • 6,5406
  • 239.641
  • 95.976
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

'İsrail 1967'den bu yana bir milyon Filistinliyi gözaltına aldı'

Filistin Esirler Heyeti, Filistin Esirler Cemiyeti ve Esirler Yüksek Konseyi, İsrail'in 1967'den bu yana bir milyon Filistinliyi gözaltına aldığını açıkladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular dosyasıyla ilgilenen Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti Başkanı Kadri Ebu Bekr, Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kaddura Faris, Esirler Yüksek Konseyi Başkanı Emin Şuman, Ramallah'ta Filistinli Esirler Günü faaliyetlerini başlatmak amacıyla ortak basın toplantısı düzenledi.

Yapılan açıklamada, "İsrail, 1967'den bu yana bir milyon Filistinliyi gözaltına aldı. Halihazırda İsrail hapishanelerinde 5 bin 700 Filistinli bulunuyor." denildi.

Bu yılın ilk çeyreğinde bin 600 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, Filistinlilere her yıl 17 Nisan'a denk gelen Filistinli Esirler Günü faaliyetlerine aktif katılım göstermeleri çağrısında bulunuldu.

İsrail hapishanelerindeki tutuklular arasında 250 çocuğun bulunduğu, ayrıca Kudüs'te 36 Filistinli çocuğun ev hapsinde, 5'inin ise gözaltı merkezlerinde tutulduğu kaydedildi.

İSRAİL HAPİSHANENELERİNDEKİ FİLİSTİNLİLERİN 700'A HASTA

Filistinli tutuklulardan 47'sinin kadın, 6'sının milletvekili, 500'ünün idari tutuklu olduğu belirtilen açıklamada, İsrail hapishanelerinde 30'u kanser olmak üzere 700 hasta tutuklunun bulunduğu ifade edildi.

Filistinli tutuklulardan 56'sının 20 yıldan fazla süredir İsrail hapishanelerinde tutulduğu, bunlardan 26'sının 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması'ndan önce cezaevine girdiğine işaret edilen açıklamada, en eski tutukluların 37 yıldır İsrail hapishanelerinde tutulan Kerim ve Mahir Yunus olduğu bilgisi verildi.

Tutuklulardan 570'inin bir veya birden fazla kez müebbet hapis cezasına çarptırıldığına işaret edilen açıklamada, 1967'den bu yana 78'i kasten öldürme ve idam, 73'ü işkence, 63'ü tıbbi ihmal, 7'si gardiyanlar veya askerler tarafından doğrudan ateş açılması sonucu olmak üzere toplam 221 Filistinli tutuklunun İsrail hapishanelerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

30 yıllık eşini kamyonetiyle ezdi, ardından kaçtı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Yıl sonuna doğru 5G kullanılmaya başlanacak'

'Yıl sonuna doğru 5G kullanılmaya başlanacak'

FETÖ'nün hücre evine operasyon

FETÖ'nün hücre evine operasyon

Meteorolojiden soğuk hava uyarısı

Meteorolojiden soğuk hava uyarısı

UMH güçleri Hafter'e bağlı savaş uçağını vurdu

UMH güçleri Hafter'e bağlı savaş uçağını vurdu

Dışişleri'nden Sudan’daki gelişmelerle ilgili açıklama

Dışişleri'nden Sudan’daki gelişmelerle ilgili açıklama

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden kazanan çıkmadı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden kazanan çıkmadı

Fatih Terim'den hakemlere büyük tepki!

Fatih Terim'den hakemlere büyük tepki!

PKK/YPG'li teröristler böyle görüntülendi

PKK/YPG'li teröristler böyle görüntülendi
 

POPÜLER HABERLER

30 yıllık eşini kamyonetiyle ezdi, ardından kaçtı

30 yıllık eşini kamyonetiyle ezdi, ardından kaçtı

Evini müzeye çevirdi

Evini müzeye çevirdi

Süleyman Şah Kimdir?

Süleyman Şah Kimdir?

İlk kez duyacağınız hayrete düşüren gerçekler

İlk kez duyacağınız hayrete düşüren gerçekler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA