23 Şubat 2020 Pazar15:15 - Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 15:15

Yediot Aharonot gazetesinde yer alan haberde, Tel Aviv yönetiminin, İsrail ve Filistin'i ziyaret eden 77 kişilik Güney Koreli turist kafilesinden 7 kişide ülkelerine döndükten sonra Kovid-19 tespit edilmesinin ardından, bu ülkenin vatandaşlarına yönelik önlem almaya karar verdiği belirtildi.

Haberde, İsrail'deki çoğunluğu turist olan 200 Güney Korelinin, Batı Kudüs yakınlarındaki Har Gilo askeri üssünde karantinaya alınacağı ifade edildi.

Çalışmaların Sağlık Bakanlığı ile koordineli şekilde yapıldığı, karantina sırasında üste asker bulunmayacağı ifade edilen habere ilişkin henüz İsrail makamlarından açıklama yapılmadı.

İsrail Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, 8-15 Şubat'ta Güney Koreli 77 kişilik turist kafilesinin işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra İsrail'in bazı bölgelerini ziyaret ettiği, söz konusu gruptan 7 kişide ülkelerine döndükten sonra Kovid-19'a rastlandığı duyurulmuştu.

Söz konusu kafileyle görüşen 200'e yakın İsrailli öğrenci kendi evlerinde karantina altına alınmıştı.

İsrail, dün Güney Kore'nin başkenti Seul'den uçakla gelen yaklaşık 200 kişinin Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na girmesine izin vermemişti.