İsrail, 2021'in başından beri 46 Filistinli kadını öldürdü

AA 25 Kasım 2021 Perşembe 18:55 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 18:55

Filistin Ulusal Bilgi Merkezi ve Filistin Esirler Cemiyeti, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla İsrail'in Filistinli kadınlara yönelik ihlalleri ile ilgili rapor yayımladı.

Filistin Ulusal Bilgi Merkezi'nin yayımladığı raporda, İsrail'in bu yılın başından itibaren işgal altındaki Batı Şeria'da 5, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ise 41 Filistinli kadını öldürdüğü belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyeti'nin raporunda ise, İsrail'in 1967'den beri 16 bin Filistinli kadını tutukladığı ve bugün İsrail hapishanelerinde 8'i anne, 7'si yaralı 34 Filistinli kadın tutuklu bulunduğu kaydedildi.

Cemiyetin Basın Sözcüsü Emani Sarahne, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadınlara yönelik ihlallerin başında fiziksel saldırının geldiğini söyledi.

İsrail hapishanelerindeki tutuklu Filistinli kadınların tıbbi ihmale maruz bırakıldıklarını ve hastaların tedavilerinin engellendiğini kaydeden Sarahne, Filistinli mahkum kadınların ibadet etmelerine de izin verilmediğini aktardı.