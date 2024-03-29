İSTANBUL 26°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2024 Cumartesi / 21 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4113
  • EURO
    35,1999
  • ALTIN
    2327.74
  • BIST100
    9142.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

İsrail 25 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı.

AA29 Mart 2024 Cuma 23:33 - Güncelleme:
İsrail 25 Filistinliyi gözaltına aldı
ABONE OL

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarını sürdürdüğüne dikkati çekildi.

İsrail ordusunun Batı Şeria'nın El Halil, Nablus, Tulkerim ve Kalkilya kentlerinde Filistinlilerin evlerine baskınlar yaptığı aktarılan açıklamada, Filistinlilerin cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya akın ettiği Doğu Kudüs'te de gözaltına alınanların olduğu belirtildi.

Bugün 25 kişinin daha alınmasıyla 7 Ekim 2023'ten beri İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinli sayısının 7 bin 870'e çıktığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.