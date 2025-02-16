Hamas'tan, İsrail'in Refah kentine düzenlediği saldırıda bölgeye ulaştırılan insani yardımların dağıtımında görevli 3 polis memurunun hayatını kaybetmesi üzerine yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "İsrail'in bu vahşi suçunu ve ateşkes anlaşması ile insani protokolün uygulanmasına yönelik tüm ihlalleri kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne konteyner ev ve altyapıyı yeniden imar edecek ağır iş makinalarının girişine izin vermeyerek ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"İsrail'in, ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin müzakereleri başlatma konusunu ağırdan alması, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bunu engelleme ve saldırılara yeniden başlayarak daha fazla soykırım işleme niyetini ortaya koyuyor."

Açıklamada, Gazze'de ateşkes anlaşması ve insani protokolün uygulanmasında yaşanan ihlallerin sonuçlarından İsrail sorumlu tutularak, arabuluculardan, İsrail'in ateşkes anlaşmasına yönelik ihlallerine son vermesi, ikinci aşama müzakerelerine başlanması ve insani protokolün uygulanması için İsrail'e baskı yapması istendi.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde düzenlediği saldırıda, bölgeye ulaştırılan insani yardımların dağıtımında görevli Filistinli 3 polis memuru yaşamını yitirmişti.

İsrail ordusundan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyinde "askerlere doğru yürüdüğü" iddia edilen Filistinli silahlı kişilere saldırı düzenlendiği ifade edilmişti.

İsrail, 19 Ocak'ta Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, 11 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasından beri Gazze Şeridi'nde doğrudan düzenlediği saldırılarda 92 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ SALDIRILARINDA HAYATINI KAYBEDEN FİLİSTİNLİLERİN SAYISI 48 BİN 271'E YÜKSELDİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından ateşkesin 27. gününde yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralı sayısına ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte hastanelere 7 kişinin cansız bedeni ile 5 yaralının ulaştığı aktarıldı. Hayatını kaybedenlerin 6'sının enkaz altından çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybeden ve cenazesi hastanelere ulaştırılan Filistinlilerin sayısının 48 bin 271'e, yaralı sayısının da 111 bin 693'e çıktığı belirtildi.

Enkaz altında ve yol kenarlarında hâlâ çok sayıda cenazenin bulunduğu ancak ambulans ve sivil savunma ekiplerinin onlara ulaşamadığı ifade edildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, 2 Şubat'ta yaptığı açıklamada, 14 binden fazla Filistinlinin enkaz altında kaybolduğunu söylemişti.