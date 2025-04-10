Gazze'de 7 Ekim 2023'ten beri devam eden soykırım, ABD'de gençlerden Demokratlara kadar her kesimde İsrail'e yönelik öfkeyi körüklüyor. Pew Araştırma Merkezi bir anket çalışması yaparak ABD'li yetişkinlerin konuya yaklaşımını değerlendirdi. 3.605 ABD'li yetişkinle yapılan anket, İsrail'in 7 Ekim 2023'teki Hamas saldırısından bu yana Gazze'de yürüttüğü operasyonların ABD kamuoyunda infiale yol açtığını kanıtlıyor.

Verilere göre 2022'de İsrail'e olumsuz bakanların oranı % 42 iken, 2025'te bu oran % 53'e fırladı. Demokratlarda bu oran % 69'a ulaşırken, Cumhuriyetçilerin bile % 37'si İsrail'i sorguluyor. Genç nesillerde eleştiri daha da keskin. 49 yaş altı Cumhuriyetçilerin % 50'si, genç Demokratların ise % 71'i İsrail'e karşı çıkıyor. Gazze'deki sivil kayıplar, ABD'de İsrail'in politikalarının artık savunulamaz görüldüğünü ortaya koyuyor.

Netanyahu'nun liderliği de ABD'de yerden yere vuruluyor. Ankete katılanların % 52'si Netanyahu'ya güvenmezken, bu oran Yahudi Amerikalılar arasında bile % 53'e çıkıyor. İran'a yönelik savaş çığırtkanlığı ve Gazze'deki yıkımın uzaması, ABD'de hem insani hem ekonomik kaygıları artırıyor. Trump'ın bu hafta Netanyahu ile görüşmesinde tekrarladığı "Gazze'yi ABD barış gücüyle kontrol etme" önerisi ise halktan geçer not alamadı. % 62 bu fikre karşı, % 49'u ise "şiddette karşı." Cumhuriyetçilerin % 44'ü bile bu fikri çöpe atarken, destek yalnızca %15'te kaldı.

İsrail'in Gazze'deki saldırıları, ABD'de dini gruplar arasında da kutuplaşmayı derinleştirdi. Müslüman Amerikalıların %81'i İsrail'e karşı çıkarken, Katoliklerin %53'ü ve Beyaz Protestanların %50'si de İsrail'i eleştiriyor. İsrail'e destek yalnızca Yahudi Amerikalılar (%73) ve Beyaz Evanjeliklerde (%72) çoğunlukta kaldı. Ancak bu gruplar dışında İsrail'e sempati hızla tükeniyor. Gallup'un Şubat 2025 verileri de aynı gerçeği doğruladı: İsrail'e olumlu bakış eriyor.

Anket, 24-30 Mart 2025'te 3.605 ABD'li yetişkinle yapıldı ve Trump'ın Netanyahu ile Beyaz Saray görüşmesinden hemen önce tamamlandı. Trump, görüşmede Gazze'yi ABD'nin kontrolüne alma fikrini yine savundu, ancak bu plan dünya genelinde zaten reddedilmişti. ABD'li muhafazakâr yorumcu Tucker Carlson, Netanyahu'nun İran'a saldırı çağrılarını Bunu karşılayamayız, binlerce Amerikalı ölür" ifadeleriyle sertçe eleştirdi. Pew verileri, İsrail'in ABD'deki geleneksel desteğini kaybettiğini ve yalnızlaştığını açıkça kanıtlıyor.

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