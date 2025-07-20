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Dünya

İsrail, ABD'li şirketten yüzlerce askeri araç alacak

İsrail, AM General ile yüzlerce Humvee alımı için yaklaşık 150 milyon dolarlık savunma anlaşması yaptı. ABD'de bulunan heyetin imzaladığı anlaşmayı, Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Amir Baram'ın onayladığı bildirildi.

AA20 Temmuz 2025 Pazar 14:14 - Güncelleme:
İsrail, ABD'li şirketten yüzlerce askeri araç alacak
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İsrail, ABD'li şirket "AM General" ile yüzlerce Yüksek Hareket Kabiliyetli Çok Amaçlı Tekerlekli Araç (Humvee) satın almak için 500 milyon yeni İsrail şekeli (yaklaşık 150 milyon dolar) tutarında anlaşma imzaladı.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'li şirketle kara güçlerine araç alımı için ABD'de bulunan heyetin imzaladığı anlaşmayı, Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Amir Baram'ın onayladığı bildirildi.

İsrail ile "AM General" arasında yapılan anlaşmanın tutarının yaklaşık 150 milyon dolar olduğu, yüzlerce Humvee araç alımını ve yedek parça ile bakım hizmetlerini de içerdiği aktarıldı.

İlk araçların, bu senenin sonunda İsrail'e ulaşacağı belirtilirken Humvee araçların taşıma, yaralı personelin tahliyesi, lojistik, ateş desteği, iletişim, bakım, eğitim ve özel görevlerde kullanıldığı kaydedildi.

- SAVUNMA BAKANI KATZ'IN WASHİNGTON ZİYARETİ

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz beraberinde bakanlık heyetiyle Washington'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Katz, ABD'li mevkidaşı Pete Hegseth ile Pentagon binasında bir araya gelerek bölgesel ve stratejik meseleleri ele almıştı.

İki ülke Savunma Bakanlıklarının gizli bir mutabakat zaptı imzalamaya hazırlandığı ve anlaşmanın İsrail'in güvenliği ile savunma ve taarruz sistemleri alımına odaklanacağı ifade edilmişti.

  • İsrail humvee alımı
  • ABD heyeti anlaşma
  • Savunma Bakanlığı Amir Baram

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