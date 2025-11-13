İsrail, ABD'nin gölgesine sığınmak istiyor! 20 yıllık anlaşma hazırlığı

Axios haber sitesi, İsrail'in ABD ile yeni bir askeri yardım anlaşması imzalamayı istediğini yazdı.

Haberde, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde Washington ile Tel Aviv arasında imzalanan güvenlik anlaşmasının 2028'de sona ereceğine işaret edildi.

İsrail'in bu süre dolmadan gelecek yıl içinde ABD ile yeni bir askeri yardım anlaşması imzalamayı istediği ifade edildi.

Gazze'ye yaklaşık 2 yıl süren saldırılar nedeniyle yeni askeri yardım anlaşmasına ilişkin müzakereler yapılmadığı kaydedildi.

Gazze'de varılan ateşkesin ardından söz konusu anlaşma için İsrailli ve ABD'li yetkililer arasındaki müzakerelere son haftalarda başlandığı aktarıldı.

İsrail'in ABD ile yapılacak yeni askeri yardım anlaşmasının 20 yıllık olmasını istediği ileri sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Önce ABD" görüşü ve dış yardımlara sıcak bakmaması nedeniyle Washington ile Tel Aviv arasındaki müzakerelerin "zorlu geçebileceğine" işaret edildi.

İsrail'in yeni anlaşmada ABD'den yıllık 4 milyar dolarlık askeri yardım talep edeceği belirtildi.

Netanyahu ise verdiği bir röportajda haberi reddetti. Netanyahu, İsrail'in dış yardıma olan bağımlığını azaltmayı amaçladığını savunarak Axios'un haberinin doğru olmadığını öne sürdü.

İsrail ile ABD arasında ilk kez 1998'de imzalanan güvenlik anlaşması 10'ar yıllık aralarla yenilendi.

ABD, varılan anlaşma kapsamında İsrail'e 1998'deki 10 yıllık süreçte 21,3 milyar dolar, 2008'deki 10 yıllık süreçte 32 milyar dolar, 2016'daki anlaşmada da 10 yıllık süreçte 38 milyar dolar askeri yardım yapmayı kabul etmişti.