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  • İsrail, ABD'nin kapısını çaldı! 200 adet talep ettiler
Dünya

İsrail, ABD'nin kapısını çaldı! 200 adet talep ettiler

İsrail'in, ABD'den 200 adet 'kamikaze dron' olarak da bilinen 'Sustalı 600' tipi insansız hava aracı (İHA) satın almak istediği bildirildi.

AA8 Kasım 2023 Çarşamba 18:46 - Güncelleme:
İsrail, ABD'nin kapısını çaldı! 200 adet talep ettiler
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İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail'in, ABD'den 200 adet "Sustalı 600" tipi İHA talep ettiği belirtildi.

Söz konusu İHA'ların gelişmiş bir kameraya sahip olduğu, bir miktar patlayıcı madde taşıyabildiği ve yakındaki İHA'lardan bilgi alma özelliğine sahip olduğu kaydedilen haberde, bu İHA'ların menzilinin 40 kilometre olduğu ve 40 dakika havada kalabildiği aktarıldı.

Konuya ilişkin henüz ABD'den ve İsrail'den henüz bir açıklama yapılmadı.

- İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonlarındaki çatışmalarda ölen asker sayısı 33'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda ise 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

  • İsrail Sustalı 600
  • Kamikaze drone
  • İHA alımı

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