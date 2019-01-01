İsrail ABD'nin Suriye'den çekilme hamlesini 'fırsat' olarak görüyor
İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yakın isimler, ABD Başkanı Trump'ın 14 Aralık 2018'de Suriye'den çekilme kararı almasını İsrail'in desteklediğini ve bu kararı 'fırsat' olarak gördüklerini söyledi.
- TM Dijital Haber Merkezi
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya yakın bir isim, ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
İsmini açıklamayan kaynağın İsrail basınına aktardığına göre İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin Suriye'den çekilme kararını kendisi için bir fırsat olarak görüyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararı sonrası Netanyahu'nun Trump'la telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten kaynak, Netanyahu'nun Trump'ın kararına karşı çıkmadığını, sadece çekilme işleminin "yavaşça" gerçekleşmesini istediğini belirtti.
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