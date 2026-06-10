İsrail açıkça itiraf etti: Türkiye planımıza ölümcül bir darbe vurdu

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında kurulan yeni lojistik ve demir yolu ortaklığı, Orta Doğu'daki tüm dengeleri değiştirdi. İki ülkenin dev adımı sonrası, bölgedeki ticaret hatlarında lider olmayı hedefleyen İsrail'de büyük bir korku başladı. Ankara ve Riyad'ın stratejik işbirliğini manşetlerine taşıyan İsrail basını, bu anlaşmanın kendi projelerini tamamen bitirdiğini itiraf etti. İsrail merkezli yayın organı Srugim, gelişmeyi okuyucularına çarpıcı bir başlıkla duyurdu. Haber sitesi, "Hayal ve Yıkılış: Türkiye ve Suudi Arabistan, İsrail'in Planına Ölümcül Darbe Vurdu" diyerek Tel Aviv yönetiminin içine düştüğü çaresizliği gözler önüne serdi. Yapılan analizlerde, yeni rotanın İsrail'i tamamen devre dışı bırakacağı ve bölgedeki ekonomik üstünlüğü resmen Türkiye'ye teslim edeceği vurgulandı.

İSRAİL'DE IMEC PROJESİ DEVRE DIŞI KALACAK

Türkiye ile Suudi Arabistan'ın anlaşmasının Hindistan-İsrail Ekonomik Koridoru (IMEC) projesine alternatif oluşturabilecek yeni bir demiryolu ağı olduğunu aktaran İsrail basını, Ankara ve Riyad'ın oluşturduğu yeni rotanın IMEC projesini "öldürme" girişimi olarak niteledi.

YENİ ROTA İSRAİL'İ KİLİTLEYECEK

Türkiye ile Suudi Arabistan'ın Suriye ve Ürdün üzerinden ülkeler arasındaki demiryollarını birbirine bağlama planını tamamen onaylamak üzere olunduğuna dikkat çeken İsrail basını haberinde, "Ankara yeni rotasıyla Tel Aviv'i resmen kilitleyecek." ifadelerine yer verdi.

Planlanan hattın Mekke ve Medine'ye ulaşan Suudi demiryolu ağının Ürdün sınırına kadar uzatılmasını, ardından Ürdün ve Suriye üzerinden Türkiye'ye bağlanmasını öngördüğü yazan Tel Aviv basını, İsrail açısından asıl endişenin ekonomik ve stratejik boyut olduğunun altını çizdi.

"TÜRKİYE'YE ORTA DOĞU'DA STRATEJİK ÜSTÜNLÜK SAĞLAYACAK"

Türk-Suudi projesinin İsrail ve Hindistan arasındaki benzer bir güzergaha olan ihtiyacı fiilen ortadan kaldıracağını ifade eden Tel Aviv basını, "Proje beraberinde ekonomik zorlukları getirirken aynı zamanda Türkiye'ye Orta Doğu'da stratejik üstünlük sağlayacaktır." dedi.

NE OLMUŞTU?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Suudi Arabistan ziyareti kapsamında, iki ülke arasında demir yolu sektörü ve lojistik hizmetleri alanlarında işbirliği anlaşmaları imzalanmıştı.

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Suudi Arabistan Ulaştırma Genel İdaresi ile "Demir Yolu Sektörü Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı ve Suudi Arabistan Ulaştırma ve Lojistik Hizmetleri Bakanlığı ile de "Lojistik Hizmetleri Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"na imza atmıştı.

"Lojistik Hizmetleri Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" ile lojistik merkezlerin inşası, hizmetlerin işletilmesi ve yönetilmesi, deneyim paylaşımı ve ortak faaliyetlerin geliştirilmesi alanlarında çalışma yapılması hedefleniyor.

"Demir Yolu Sektöründe İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"yla da demir yolu sektörünün her alanında ortak çalışmaların geliştirilmesi amaçlanıyor. Buna göre, demir yolu teknik şartnameleri, teknolojileri ve yenilikçilik, sinyalizasyon ve haberleşme sistemleri ile sektörün dijitalleşmesi, çevresel etkisinin azaltılması, demir yolu mühendisliği ve altyapı uygulamaları, emniyet ve güvenlik sistemleri, araştırma-geliştirme faaliyetleri ve bilgi paylaşımı konularında işbirliği yapılacak.

Ayrıca, bu alandaki eğitim akademileri arasında ortaklıkların geliştirilmesi, uzmanların geçici görevlendirmeleri, demir yolu sanayisi ile yan sanayilerin yerlileştirilmesine yönelik deneyim paylaşımı, düzenleyici çerçeveler ile mevzuat alanlarında da ortak çalışmalar yürütülecek.

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