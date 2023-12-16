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Dünya

İsrail açıklarındaki ABD uçak gemisinin görev süresi uzatıldı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve USS Normandiya kruvazörünün, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail yakınlarındaki Akdeniz sularında birkaç hafta daha kalması talimatı verdi.

AA16 Aralık 2023 Cumartesi 10:47 - Güncelleme:
İsrail açıklarındaki ABD uçak gemisinin görev süresi uzatıldı
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İsimlerinin açıklanmaması koşuluyla açıklama yapan ABD'li yetkililer, USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve USS Normandiya kruvazörünün Akdeniz'deki görev süresinin yeniden uzatıldığını doğruladı.

Karar henüz kamuoyuna duyurulmasa da Austin'in verdiği talimatın ardından gemilerin birkaç hafta daha Akdeniz'de İsrail yakınlarında konuşlanmaya devam edeceği aktarıldı.

Kararla birlikte USS Gerald R. Ford uçak gemisinin bölgede konuşlandırılması üçüncü kez uzatılmış olacak.

Pentagon, İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmaların ardından bölgedeki askeri varlığını artırdı.

Austin, 8 Ekim'de USS Gerald R. Ford uçak gemisinin Doğu Akdeniz'e doğru yola çıkması emrini vermişti.

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