İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mart 2026 Salı / 15 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,981
  • EURO
    51,0694
  • ALTIN
    7319.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail ajanları itiraf etti: Ciddi zararlara yol açtık
Dünya

İsrail ajanları itiraf etti: Ciddi zararlara yol açtık

Lübnan'da İsrail'e 'hassas güvenlik bilgileri' sağladıkları gerekçesiyle Lübnan vatandaşı olmayan 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Yetkili yargı makamlarının gözetiminde yürütülen soruşturmalarda şüphelilerin, İsrail'e 'hassas güvenlik bilgileri' sağladıklarını itiraf ettikleri aktarılan açıklamada, bu bilgilerin, Lübnan'da can ve mal kaybına yol açan ciddi zararlara katkı sunduğu kaydedildi.

AA3 Mart 2026 Salı 16:23 - Güncelleme:
İsrail ajanları itiraf etti: Ciddi zararlara yol açtık
ABONE OL

Lübnan Devlet Güvenlik Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yürütülen titiz istihbarat çalışmaları ve soruşturmalar neticesinde söz konusu 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Yetkili yargı makamlarının gözetiminde yürütülen soruşturmalarda şüphelilerin, İsrail'e "hassas güvenlik bilgileri" sağladıklarını itiraf ettikleri aktarılan açıklamada, bu bilgilerin, Lübnan'da can ve mal kaybına yol açan ciddi zararlara katkı sunduğu kaydedildi.

Yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından zanlıların, haklarındaki soruşturmaların sürdürülmesi amacıyla yargı mercilerine sevk edildiği aktarılan açıklamada, gözaltına alınan kişilerin uyruklarına ve yakalanma sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'da ulaşım raydan çıktı! Tramvaylar kafa kafaya çarpıştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.