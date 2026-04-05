İsrail alev alev! İran misillemesi sanayiyi vurdu

Soykırımcı İsrail ordusunun, İran'dan füze ateşlendiğini ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığını bildiren açıklamasının ardından ülkenin güneyindeki bazı kentlerde art arda sirenler çaldı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, güneydeki Necef bölgesinde Berşeva (Birüssebi) kenti ve çevresini hedef alan misillemede, bir füzenin Neot Hovav sanayi bölgesine doğrudan isabet ettiğini belirtti.

Ordunun sansür biriminden izin alınarak yayımlanan görüntülerde, füzenin isabet etmesini ardından, İsrail'in ana tehlikeli atık bertaraf tesisi ve pek çok kimya fabrikasının bulunduğu bölgeden yoğun dumanların yükseldiği görüldü. Yedioth Ahronoth gazetesi, fabrika bölgesinde şarapnellerden kaynaklanan hasar meydana geldiğini aktardı. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı ise olayda ölen olmadığını bildirdi.

HİZBULLAH'TAN ROKET SALDIRISI: 6 KİŞİ YARALANDI

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, bölgeye yönlendirilen ekiplerin yaralılara müdahale ederek hastaneye sevk ettiğini açıkladı.

Hizbullah'ın roketli saldırısının ardından İsrail'in kuzeyinde 6 kişinin şarapnel nedeniyle hafif yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaralıların Nahariye'deki bir hastaneye sevk edildiği aktarıldı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, Hizbullah roketinin İsrail'in kuzeyinde Karmiel yakınlarındaki Deyr el-Esad köyünde açık alana düştüğünü ve 6 kişinin şarapneller nedeniyle yaralandığını kaydetti.

Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine yönelik roket ve insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılar gün boyu devam ederken ülkenin çeşitli kentlerinde zaman zaman sirenler çaldı.

İran'ın Huzistan eyaleti Valisi Muhammed Rıza Mevalizade, ABD ve İsrail'in ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletinin farklı noktalarına saldırı düzenlediğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, İran tarafından düşürülen ABD'ye ait iki C-130 askeri nakliye uçağının enkazında ABD'li bir askere ait vücut parçasının tespit edildiğini öne sürdü.

ABD'nin İran'da uçağı düşen bir pilotu kurtarmak için düzenlediği operasyonda, 4 MH-6 Little Bird helikopterini kasıtlı olarak imha etmek zorunda kaldığı iddia edildi.

İran Silahlı Kuvvetleri, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan Cebel Ali Limanı'nda İsrail'e ait bir geminin vurulduğunu duyurdu.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın "pervasız hamlelerinin tüm bölgeyi ateşe atacağını" belirtti.

ABD basını, 3 Nisan'da İran'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu kurtarma operasyonu sırasında mahsur kalan ve imha edilen iki MC-130J tipi uçağın her birinin değerinin 100 milyon dolardan fazla olduğunu bildirdi.

Kuveyt'e düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırılarında iki elektrik üretim ve su arıtma tesisi, petrol kompleksi, Petrol Bakanlığı'na bağlı bazı tesisler ile bakanlığa ait bir binanın hedef alındığı bildirildi.

İran, Hürmüz Boğazı'nın "İran'a yönelik saldırıların meydana getirdiği zararın, yeni bir geçiş statüsü ile elde edilecek gelirin bir kısmıyla telafi edildikten sonra açılacağını" bildirdi.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'da elektrik santralleri ve köprüleri hedef alacağına ilişkin sözlerine tepki gösterilerek, "Uluslararası toplum ve tüm devletlerin, bu tür ağır savaş suçlarını önleme yönünde hukuki yükümlülükleri bulunmaktadır. Harekete geçmelidirler. Yarın çok geç olacaktır" denildi.

İran'ın İsrail'in kuzeyini hedef alan misillemesinde bir füzenin Hayfa kentinde bir binaya doğrudan isabet etmesi sonucu biri ağır 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetiminin hızlı bir anlaşma yapmaması durumunda İran'da "her şeyi havaya uçurup petrolü ele geçirmeyi" düşündüğünü belirtti.

Katar, İran'dan atılan 2 seyir füzesi ile bir dizi insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Şarika Emirliği'ndeki Hor Fakkan Limanı'na saldırı düzenlendiği bildirildi.

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, İran'ın Bahreyn ve bölge ülkelerine yönelik "saldırılarının derhal durdurulması" çağrısında bulundu.

ABD medyası, İran'da düşürülen F-15E tipi savaş uçağındaki mürettebatın kayıp üyesinin kurtarılması için düzenlenen kurtarma operasyonunda, bölgeyi temizlemek için bombalar bırakıldığını, daha sonra da Amerikan komandolarının kayıp pilotu kurtarmak için dağlık bölgeye akın ettiğini aktardı. Büyük çaplı operasyona yüzlerce askeri ve istihbarat personelinin katıldığı belirtildi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İranlıların telefonuna sızarak konuşmalarını dinleyebildiğini iddia etti.

Irak Dışişleri Bakanlığı, ülke petrolünü taşıyan tankerlerin Hürmüz Boğazı üzerinden geçişine izin verilmesi dolayısıyla İran'a teşekkür etti.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ı taş devrine göndereceğiz" tehditlerine, "Başkalarını tehdit etme bahanesiyle kendi halkının refahını feda eden herkes hala 'Taş Devri'nde kalmış demektir." ifadeleriyle cevap verdi.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, İran'a yakın Iraklı grupların ülkedeki ABD diplomatik misyonlarına dün gece iki ayrı saldırı düzenlediğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hayfa'daki petrol rafinerisi, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Amerikan Exxon Mobil ve Chevron şirketlerine ait doğalgaz tesislerine, Bahreyn ve Kuveyt'te Amerikan şirketlerine ait petrol tesislerine füze saldırıları düzenlendiğini duyurdu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırılarında şu ana kadar ülke genelinde 245 öğrenci ve 58 öğretmenin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin enerji altyapısına saldırı tehditlerini hayata geçirmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın yanında Babu'l Mendeb Boğazı'nın da kapatılabileceği uyarısında bulundu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'da 3 Nisan'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu kurtarma operasyonunun ABD-İsrail işbirliğiyle yapıldığına işaret etti.

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a düzenlenen hava saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu'nun üst düzey komutanlarından olduğunu ileri sürdüğü Muhammed Rıza Eşrefi Eşrefkahi'nin öldüğünü savundu.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta, İran'ın, vurulan fırlatma rampalarını tekrar kullanabilmesi ve sahte fırlatıcı konuşlandırması nedeniyle Washington'ın, Tahran'ın füze kapasitesinin ne kadarını yok ettiğinden emin olamadığı iddia edildi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinin Kefr Hatta beldesine düzenlediği hava saldırısında 1 Lübnan askerinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İran'ın gerçekleştirdiği misillemede, füze parçasının doğrudan isabet etmesi sonucu İsrail'in güneyindeki sanayi bölgesinden yoğun dumanlar yükseldiği gözlemlendi.

Kuveyt Petrol Kurumu (KPC), ülkenin stratejik petrol ve petrokimya tesislerine İran kaynaklı insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), hava savunma sistemlerinin gün içerisinde İran'dan atılan 9 balistik füze ile 50 insansız hava aracına (İHA) müdahale ettiğini açıkladı.

ABD hükümetinin, uydu görüntüleme şirketlerinden İran'daki uydu görüntülerinin dağıtımını kısıtlamalarını talep ettiği belirtildi.

İsrail ordusu, ABD ile ortak saldırılarını sürdürdüğü İran'da son 24 saatten 120'den fazla hava savunma ve füze sistemini vurduğunu iddia etti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İran'daki Buşehr Nükleer Enerji Santrali'nin hedef alınmasından endişe duyduğunu belirterek, böyle bir saldırının nesiller boyu etkisini sürdürecek sağlık etkileri olabileceği uyarısında bulundu.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, İran tarafından düşürülen F-15 savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu bulmak için ABD'nin düzenlediği operasyona ilişkin, "ABD'ye ait iki C-130 nakliye uçağı yok edildi." dedi.

ABD ve İsrail'in, İran'ın Erdebil eyaletine bağlı Germi ve Cafer Abad ilçelerine düzenlediği saldırıda 5 Devrim Muhafızları Ordusu askerinin öldüğü bildirildi.

İsrail ordusu Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi

Bahreyn son 24 saatte İran'dan atılan 13 İHA'nın engellendiğini duyurdu

İran Silahlı Kuvvetleri: ABD'nin pilotunu kurtarma girişimi başarısız oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentindeki Borouge petrokimya tesisine düzenlenen saldırı sonrası çıkan yangın nedeniyle tesisin faaliyetleri askıya alındı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasına giren bir seyir füzesinin engellendiğini bildirdi.

ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın İsfahan kentinde Hermes 900 tipi bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi.

ABD basınında, İran'da düşürülen ABD savaş uçağındaki mürettebattan ikincisi de ABD ordusunca kurtarıldığı iddia edildi.

ABD Başkanı Trump, İran'da cuma günü düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını açıkladı

İran'da düşürülen ABD'ye ait F-15E tipi savaş uçağının kayıp pilotunu kurtarmak için düzenlenen operasyonda, ABD ile İran güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı iddia edildi.

Bahreyn, İran saldırısı sonucunda bir tesiste yangın çıktığını ve yangının kontrol altına alınması için sivil savunma ekiplerinin gerekli tedbirleri aldığını bildirdi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırılarında Erdebil eyaletine bağlı Germi ve Cafer Abad ilçelerinde 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kuveyt, iki ayrı bölgedeki "elektrik ve su arıtma tesisi"ne İran'ın insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Kuveyt Maliye Bakanlığı, başkentteki Bakanlıklar Kompleksi binasının İran tarafından düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında hasar gördüğünü bildirdi.

Kuveyt Petrol Kurumu, Şuveyh bölgesindeki petrol tesisine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığını duyurdu.

İran Yargı Erki, ABD ve İsrail'le işbirliği yaptığı veya bu devletleri desteklediği gerekçesiyle 100'den fazla kişinin mal varlığına el konulduğunu duyurdu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırılarında Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletine bağlı Kohgiluye ilçesinde 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kuveyt, hava savunma sistemlerinin "düşman füze saldırılarına ve insansız hava araçlarına (İHA) karşı koyduğunu" bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ocak 2020'de öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin California eyaletinde yaşayan iki akrabasının gözaltına alındığını duyurdu.

Irak'ın güneyindeki Meysan Petrol Şirketi'ne bağlı Bezirgan petrol sahasındaki depoların insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı duyuruldu.

00:03 İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi'ye gönderdiği mektupta, İsrail'in İran'daki Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne yönelik saldırısını kınayarak, bu durumun tüm bölgeyi radyoaktif kirlenme tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığını belirtti.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Kuveyt başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.