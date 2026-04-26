Brown Üniversitesi Holokost ve Soykırım Çalışmaları Profesörü Bartov, siyonizme yönelik eleştirilerini Gazze'de yaşananlar üzerinden ele aldığı "İsrail: Ne Yanlış Gitti?" adlı yeni kitabında işaret ettiği hususları, Haaretz gazetesine verdiği röportajda anlattı.

Bartov, Gazze'de yaşananların, 1948 tarihli Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi (Soykırım Sözleşmesi) kapsamındaki soykırım tanımına uyduğunu belirtti.

Siyonizm tanımının zamanla değiştiğini ve bu ideolojinin İsrail devletinin temel yaklaşımı haline geldiğini vurgulayan Bartov, "(Siyonizm) Yalnızca militarist ve yayılmacı hale gelmekle kalmadı, aynı zamanda ırkçı, son derece şiddet yanlısı ve nihayetinde hem bireye hem de topluma derinden zarar veren bir yapıya dönüştü." ifadesini kullandı.

Holokost'un Siyonizm'in gerekçelendirilmesinde kullanıldığını belirten Bartov, "Siyonizm Gazze'de soykırıma yol açabiliyorsa artık bir ideoloji olarak varlığını sürdüremez. Tarihte soykırımı meşrulaştıran diğer ideolojilerin de yeri yok. Holokost'un cevabı başka bir soykırım olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Bartov, İsrail'in her zaman dediği "kendini savunma hakkının" sivillere yönelik katliamları meşrulaştırmadığını kaydetti.

"BİDEN YÖNETİMİ HİÇBİR ŞEY YAPMADI"

Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimine de eleştiriler yönelten Bartov, "Biden yönetiminin bir şeyler yapmasını umuyordum. Biden ve (Eski ABD Dışişleri Bakanı) Antony Blinken hiçbir şey yapmadı. Bunu kolaylıkla bitirebilirlerdi. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'ya, 'İki haftan var, bunu bitir, yoksa yalnız kalırsın.' diyebilirlerdi. Saatler içinde biterdi." ifadelerini kullandı.

Bartov, Mayıs 2024'te, sahadaki eylemlerinin amacının "etnik temizlik mantığıyla Gazze'yi sistematik olarak yok etmeye" yönelik olduğunun netleştiği değerlendirmesinde bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak etnik temizlik gerçekleşemedi. Çünkü, 1948'in aksine kaçacak bir yer yoktu. Holokost da dahil olmak üzere daha önceki birçok örnekte olduğu gibi, kontrolünüz altındaki topraklardan bir etnik grubu uzaklaştırma girişimi, bu grubun o bölgeden ayrılamaması nedeniyle başarısız olduğunda, çözüm onları öldürmek olur. İşte bu soykırımdır."

Bartov, Mayıs 2024'e gelindiğinde İsrail'in amacının Hamas'ı yok etmek ya da rehineleri serbest bırakmak olmadığının anlaşıldığına işaret ederek, hastanelere, okullara ve enerji altyapısına saldırılmasının, "Gazzelilerin varlıklarını sürdürememelerine yönelik bir girişim" olduğunu söyledi.

Soykırımın hiçbir bahanesi olamayacağına dikkati çeken Bartov, "'Evet, soykırım yaptım, ama saklandıkları için başka seçeneğim yoktu.' diyemezsiniz. Bu ne hukuki, ne ahlaki, ne de siyasi bir argümandır." dedi.